Proč šéf žalobců nechtěl, aby Babiš dostal pokutu za střet zájmů? Může jít o větší kauzu

Analýza: Otázky nedávno vyvolalo rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který odmítl oživit případ premiérova údajného střetu zájmů, i když sám připustil, že Andrej Babiš patrně média z holdingu Agrofert ovládá. Rozplétali jsme, co za zdánlivě rozporuplným postupem šéfa žalobců je. Ukazuje se, že kdyby Babiš dostal ve správním řízení pokutu za skryté ovládání médií, mohlo by to ohrozit další postup žalobců v kauze jeho střetu zájmů.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl podat mimořádnou žalobu, jíž by napadl pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, podle nějž premiér neporušil zákon o střetu zájmů v oblasti médií.

Zemanovým rozhodnutím tak celá kauza skončila a platí, že zákon v tomto směru porušen nebyl. Středočeský kraj (vedený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou z ANO) rozhodl opačně než předtím podřízený úřad v Černošicích.

Od té doby se náš nejvýše postavený státní zástupce snaží vysvětlit, co ho k takovému kroku vedlo. Jeho argumentem v rozhovoru pro Deník N bylo, že v této věci neshledal dostatečný veřejný zájem a že by premiéra znevýhodnil oproti ostatním občanům v podobné situaci. Zároveň ale připustil, že Babiš „rozhodující vliv nad médii asi má“.

Ani v čerstvém rozhovoru na serveru Seznam Zprávy nepůsobil Zeman zcela přesvědčivě, Deník N se proto rozhodl zjistit, zda za jeho rozhodnutím nejsou ještě nějaké jiné důvody.

Právo je komplikované a vyžaduje vysokou odbornost. Dnes už téměř neexistuje člověk, který by detailně obsáhl dvě právní odvětví. V trestním řízení pak mají i zkušení státní zástupci často problém dodržet všechny procesní náležitosti a dotáhnout jakoukoli větší kauzu do úspěšného konce. Není výjimkou, že se případ zadrhne na něčem, co bylo v praxi ustálené a nikdo to nenapadal. To nás přivedlo k úvaze, že Pavel Zeman může chránit