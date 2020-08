Notes: Otrávený čaj, vládní otočka a temný romantismus

Prozradím vám něco ze zákulisí online novinařiny: v Deníku N máme při vydávání každého článku možnost zveřejnit jej se dvěma titulky. Ten úspěšnější, který zaujme víc čtenářů, nakonec necháme. A takový A/B test, soudě podle nedávných událostí, očividně užívá i naše vláda během pandemie koronaviru. Řešení, které avizovala, totiž plošné zavedení roušek ve školách a stravovacích zařízeních, se u veřejnosti zřejmě nesetkalo s úspěchem. A tak po krátké schůzce premiéra s ministrem zdravotnictví vláda otočila a od 1. září roušky ve výše zmíněných prostorech povinné nebudou. Ministr tak dnes zrušil, co včera nařídil.

Zato sázka na označení „nanorouška“ klapla. I když podle České obchodní inspekce takový pojem nic neznamená a slovo „nano“ je v tomto případě jen marketingovým nástrojem,

Tomio Okamura si v polovině července stěžoval, že mu sociální síť Facebook vyhrožuje smazáním stránky. Takové jednání označil za cenzuru a snahu o umlčení nepohodlných názorů. Když se však nyní Facebook Deníku N ozval, že šlo o technickou chybu, Okamura mlčí. A to v červenci hrozil, že pokud mu tato soukromá společnost substránku na své stránce zruší, podnikne „nezbytné právní kroky nutné k obraně svých ústavních práv u českých soudů, včetně Ústavního, i u soudů mezinárodních“. Nevím, jaký odstavec ústavy zaručuje právo psát na Facebook úplně cokoliv. Ale na druhou stranu nejsem právník.

Světovými událostmi dnes od časného rána hýbala kauza ruského opozičníka Alexeje Navalného. Toho se v letadle ze sibiřského Tomsku do Moskvy museli chopit záchranáři. Na letišti ho zřejmě někdo otrávil čajem. Jak v rozhovoru s Kirillem Ščeblykinem upozorňuje expert na Rusko z Filozofické fakulty UK Alexandr Morozov, teď začíná pomyslné odpočítávání, podle kterého se ukáže, kdo má útok na svědomí. Letiště je exponované místo a dopadení pachatelů by mělo trvat krátce, pokud šlo o iniciativu nějakých amatérů. Pokud šlo o organizovanou operaci tajných služeb, bude to trvat déle, říká Morozov, který zároveň vyloučil, že jde o běžnou otravu z jídla.

Kirill o případu mluví i v podcastu Studio N.

Co by vás ještě z tvorby Deníku N nemělo minout:

Jihokorejský režisér Kim Tokjong patnáct let pátral po osudu severokorejských sirotků, které totalitní země za dob korejské války poslala do pěti zemí východního bloku. Mezi nimi i do Československa. Deník N teď s Tokjongem, který o těchto dětech natočil dokument, přinesl rozhovor. A jejich příběh nemá šťastný konec.

Píská fauly a do toho mu z tribun nadávají do islamistů. Dvaadvacetiletý rozhodčí Varol Ikizgül z Hradce Králové v rozhovoru s Davidem Janeczkem popisuje, jak se na zeleném trávníku setkává s rasismem. Problémy jako tento ale, jak sám říká, začaly až poměrně nedávno. Mladý rozhodčí to připisuje i vzrůstajícím pseudonárodoveckým náladám ve společnosti.

Dění dnešního dne i doby pak popisuje režisérka polského původu Agnieszka Hollandová, jejíž film Šarlatán o českém léčiteli Janu Mikoláškovi se nedávno dostal do kin. Skutečnost, ve které žijeme, popisuje dobou temného romantismu: cílí na vše emocionální a iracionální. Bouří se proti hlasu vědy či oficiální medicíny, stejně jako se romantismus 18. století svým způsobem bouřil proti osvícenství.

A co vás v Deníku N čeká zítra?

– Pitr dostal společnost od rodičů

– Pořadatelé školních olympiád píšou ministerstvu

– Komentář: Cenzura v ÚSTR? Ale kdepak…

– Galerijní chodec: Střížek a Škapa, dva konce města

– Zraněné pohraničí za sebou pořád táhne odsun

– Reportáže BBC Africa Eye: Odhalit, co mělo být navždy skryto

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.