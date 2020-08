Nová opatření Babišovy vlády: Takto se epidemie řídit nedá

„Chtěl bych se zeptat, zda má někdo bližší informace ohledně vrácení roušek od 1. 9.? Nikde nemůžu zjistit, kde a jaké roušky musíme vrátit. Vracejí se pouze roušky, které dostali občané nad 65 let do schránky, nebo musíme vrátit i látky a gumičky do galanterie?“

Tento vtip obíhá internetem už několik dnů – objevil se snad už hodinu poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil nová zpřísněná opatření, jež mají platit od prvního září. Ano, jsme vtipný národ, který bojuje s problémy jejich zesměšňováním. Ale ta anekdota svědčí ještě o něčem jiném: roušky mnoha lidem momentálně vadí víc než covid.

Na jaře by takový vtip nevznikl. Bránil by tomu jak étos společného boje proti neviditelnému nepříteli – étos možná naivní, ale povznášející –, tak strach z nemoci. Jedno i druhé ze společnosti téměř zmizelo. A zmizela ještě jedna podstatná věc: přechodná důvěra ve vládu a její kroky, důvěra sice rezervovaná, přesto patrná v širším měřítku, než odpovídá standardním preferencím politických stran.

Všem rovným dílem

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo