Už včera večer premiér Babiš avizoval, že se mu nová pravidla pro nošení roušek nelíbí. „Jsem trošku v šoku, co z ministerstva vypadlo. Vůbec se mi to nelíbí,“ řekl Babiš. „Když jsem viděl nekonečný seznam výjimek, kterým úplně nerozumím, zkrátka to musíme nějak probrat,“ dodal.

Premiér měl výhrady například k tomu, že žáci mají nosit roušky ve škole na chodbách, zatímco ve třídách je mít nemusejí.

Na první pohled jeho slova poněkud překvapila. Premiér jako šéf vládní Rady pro zdravotní rizika si v pondělí tento orgán svolal právě kvůli tomu, aby rozhodl, jaká opatření budou na podzim platit. Výsledkem jednání bylo mimo jiné právě to, že se začnou znovu nosit roušky ve vnitřních prostorách.

„Premiér schválil