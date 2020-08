Studio N: Otrávili ho? Ruský opoziční lídr Navalnyj je v nemocnici

Kritik prezidenta Vladimira Putina a nejvýraznější postava ruské opozice zkolaboval při letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Letoun nouzově přistál v Omsku, kde Alexeje Navalného v bezvědomí hospitalizovali.

„Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím, co mu dali do čaje. Nic jiného od rána nepil. Lékaři říkají, že toxiny se pomocí horké tekutiny rychle vstřebávají,“ napsala na Twitteru jeho mluvčí Kira Jarmyšová. Co se stalo? A komu může opoziční předák vadit? Poslechněte si aktuální epizodu s Kirillem Ščeblykinem.

Nové epizody Studia N najdete každý všední den odpoledne na našem webu a v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Podbean.