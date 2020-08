Vítejte v zemi, kde se šachy učí jako povinný předmět na základní škole

Arménský deník Moniky Durajové: Možná není náhodou, že se centrem špičkových technologií v posledních letech stává právě země, jíž se přezdívá kavkazská Silicon Valley a která šachy zavedla povinně do škol.

Pár dní po příjezdu do Arménie mě má spolubydlící vzala do jedné z nejstarších čtvrtí v Jerevanu, do Kondu. Zrovna procházíme kolem skupinky dětí, kterým může být tak mezi pěti až osmi lety, sedící nad rozehranou partií šachu. Po chvíli pozorování už je mi posunky nabídnuto, ať se zapojíme taky.

Galantně jako host dostávám bílé, tak vykopávám a přemýšlím, jak budu rukama a nohama arménským dětem vysvětlovat šachová pravidla. Jenže to se neděje. Hra netrvá ani deset minut a už mě vysmátá spolubydlící táhne pryč. „Prohrála jsi,“ říká. Můj malý soupeř se zvedá, plácá si s ostatními a všichni se smíchem mizí.

Právě jsem vedle turistické exkurze dostala i kulturní lekci – v Arménii umí hrát šachy každé malé dítě. Tato země s necelými třemi miliony obyvatel se pyšní jedním z nejvyšších počtů šachových velmistrů na počet obyvatel na světě.

Historie šachu je v Arménii dlouhá. Mezi světovou špičku se země zařadila pod sovětskou nadvládou, zejména v 60. letech, šachy ale byly oblíbeným způsobem trávení volného času na tomto území už ve středověku a jejich popularita od té doby rozhodně neklesla. V Jerevanu nenajdete ulici, tržiště, park či stanoviště taxíků, kde by nebyla alespoň jedna šachovnice a dva páry rukou pohybujících figurkami.

Velmistryní ve 25 letech

Šance, že některý z vašich arménských známých bude třeba profesionálním šachistou, je tady proto docela vysoká. Ani mně netrvalo dlouho a už jsem měla svou „šachovou“ kamarádku.

Marii potkávám na jedné narozeninové oslavě společných známých. Kromě toho, že dělá doktorát z pedagogiky, miluje hory a ráda cestuje, mi jen tak mezi řečí sděluje, že taky