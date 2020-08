Katastrofa na Dlouhé řece: rekordní povodně vyvolaly poplach, nebezpečí hrozí třetině Číny

Do čínské megalopole Čchung-čching se dnes vřítily rekordní přívaly vody. A není jediná. Ničivé, s Dlouhou řekou spjaté povodně už týdny sužují bezmála třetinu Číny. Jsou nejhorší za poslední desítky let, narušily život desítkám milionů lidí. Ale viníkem není jen příroda. Co zmůže člověk, když ji ničí on sám a tradiční obrana před velkou vodou nezabírá? Zkusí netradiční: třeba „houbové město“.