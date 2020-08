Skokovský deník: kostel na konci světa i času a dům, kde bydleli Jánošíkovi

Příběh poutního místo ve Skokách se prolíná s duší vysídlené okolní krajiny a opuštěné, dnes prakticky zmizelé vesnice: přijedete a jste v obou světech naráz. Po setmění splývají, tma jitří představivost. Jako by vesnice jen usnula a ráno se měla probudit. Jako by se nad jejím osudem ve 20. století hned dvakrát zavřela voda. Doslova.

Dnes přijela do Skoků německá paní, která sem chodila jako malá holčička, a musela je tak pamatovat ještě jako vesnici, než opuštěné domy srovnaly se zemí buldozery.

Vzpomněl jsem si přitom, jak jsem tu průvodcoval poprvé. Lovil jsem z paměti zaprášenou školní němčinu, abych staré návštěvnici popsal dolík za kostelem, který obhlížela – kdysi dům čp. 12.

„Vím, co tu bylo za stavení,“ řekla nakonec jakoby pro sebe vrásčitá paní s pohledem upřeným do křovím zarostlé jámy, „bydlela jsem v něm“.

Kdo ví, jestli tu od roku 1945 někdy byla. A nejspíš už nepřijede, bylo jí hodně let. Obě ta setkání jsou užitečné připomínky – říkají: podívej, tohle nebylo tak dávno, ještě znáš lidi, co to pamatují.

Paleta příchozích je tu pestrá. Fotograf, který si večer přijel domluvit, že tu bude fotit v sedm ráno, až interiér kostela zalije měkké ranní světlo. Slušně oblečený pán na služební cestě. Skupina trampů a mladé poutnice Kačka a Bára na vandru (píšu je jménem, protože zůstaly přes noc a večer u ohně si přece nebudeme vykat).

v zaniklé vsi Skoky, kdysi slavném poutním místě, kam mířily desítky tisíc lidí ročně. Po večerech, když poslední návštěvníci odejdou a zamkne hlavní vchod, dopisuje tento deník. Jeho první díl najdete zde.

Na okolí kostela je nejlépe vidět z věže, z patra, kde byly zvony, než si pro ně přišla válka – stejně jako pro Wilhelma, Aloise a Antona, obyvatele Skoků, kteří své poslední dopisy domů napsali z Haliče. Anton se jmenoval Schopf a dům jeho rodiny, bývalý hostinec, jako jediný z vesnice stojí, z věže se na něj díváme.

„Proč ho nezbořili?“ ptají se návštěvníci a mhouří oči, přivyklé po prohlídce kostelního podkroví tmě.

Oběd od zbojnického rodu

Skoky byly původně českou vsí, změnila to protestantská reformace a příchod německy mluvících kolonistů – ti postupně utvořili většinu, která