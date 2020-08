Finská Islaja v české Kalvárii: při zpěvu se rituálně nořím do sebe

Pro interpretku jde o vystoupení na Jednotě Kalvárie mimořádné i z mnohem všednějších důvodů. „Je jediné, které současná situace nedokázala zrušit. Je opravdu frustrující několik týdnů se připravovat na měsíce dopředu oznámené akce, které jsou rušeny jen s několikadenním předstihem,“ vysvětluje Merja Kokkonenová v úvodu rozhovoru pro Deník N.

Zhruba před deseti lety jste se z Finska přestěhovala do Berlína. Proč?

Už nějakou dobu jsem měla jasno, že chci tvořit někde, kde to kulturně žije víc než ve Finsku. Hledala jsem proto město, které by bylo logisticky i finančně dostupné, a shodou okolností mi v tu chvíli psala řada známých z Berlína, ať neváhám a přidám se k nim.

Když jsem se odtamtud prvních pár let vracela domů, měla jsem pocit „jak tady proboha někdo může chtít žít?!“. Připadalo mi, že se tam nic neděje. V posledních letech se to ale obrací. Pokaždé jsem překvapená, co mohou Helsinky nabídnout, co je nového, kolik je tam zajímavých projektů, zatímco Berlín se vydal opačnou cestou. Gentrifikace pohltila spoustu zajímavých míst i aktivit, čím dál víc mezinárodních společností sem stěhuje svá sídla, a mění se tu proto jak lidé, tak i architektura nebo kultura. Možná je načase vrátit se domů.

Rád bych se zastavil u jedné z vašich inspirací, kterou opakovaně zmiňujete v rozhovorech, a tou je hudba finské romské komunity. Přiznám se, že bez vás bych o její existenci zřejmě ani nevěděl…

Neví o ní ani spousta Finů. Přitom je romská enkláva