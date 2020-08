„Co to má znamenat?“ Věta z „koronavirového manuálu“ zaskočila organizátory olympiád pro nadané děti

V dokumentu, který v pondělí dorazil ředitelům škol a jenž řeší hlavně provoz ve školách po 1. září, stojí nenápadná věta, která vzbudila pozdvižení v poměrně početné komunitě organizátorů předmětových olympiád: „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“

„Naštvanost mezi organizátory je velká,“ potvrzuje Jan Hrubeš, člen spolku Alumni scientiae bohemicae, který spolu s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice organizuje celostátní soutěž středoškoláků Chemiklání. Té se loni zúčastnilo 376 žáků z 50 českých a slovenských škol. Podobné akce, kterých se po republice každoročně účastní desetitisíce dětí, pořádají často dobrovolníci z řad vysokoškoláků nebo akademiků. Už koncem školního roku je přístup ministerstva znejistěl, jak ostatně Deník N informoval. Nyní si vyměňují rozladěné komentáře na sociálních sítích.

Nejistota totiž nekončí. O tom, že se celostátní soutěže nemají konat, se pořadatelé dozvěděli až z manuálu pro ředitele škol. „Nikdo z nás neví, co to má znamenat, ministerstvo ještě v červenci tvrdilo, že podporu pro soutěže bude poskytovat, a od té doby s námi nikdo nekomunikoval. V tuto chvíli se spojujeme s kolegy z ostatních olympiád a řešíme, co pro nás tato situace znamená,“ říká geograf Jakub Jelen, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také jako hlavní organizační garant zeměpisné olympiády.

„Poslední komunikace ze strany ministerstva byl telefonát od paní úřednice, která potřebovala asi před dvěma týdny aktualizovat podklady pro věstník, kde jsou každoročně zveřejňovány údaje o soutěžích. Oznámil jsem, že ta naše se bude konat v únoru 2021 a bude pouze ústřední kolo,“ popisuje Hrubeš, podle nějž byla odpověď souhlasná. „Takže jsem s tím počítal a očekával jsem, že dotační program pro přípravu soutěže bude se zpožděním vypsán,“ popisuje. O dotacích, z nichž se platí příprava úloh a další výdaje na soutěž, se zatím organizátoři oficiálně nic nedozvěděli, přitom už na akcích začínají pracovat.

„Co jsme se ale včera dočetli v manuálu, nás zaskočilo. A nejvíc fakt, že to s námi nikdo nekomunikoval. Zjistili jsme to oklikou přes manuál pro ředitele škol,“ kritizuje postup Hrubeš, který je zároveň pardubickým zastupitelem za Piráty. Vydal se proto ve středu ráno do Sněmovny na schůzi školského výboru, kde ministr školství Robert Plaga (za ANO) projednával s poslanci uzákonění distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

Z krátkého kuloárního rozhovoru s ministrem vyrozuměl, že resort na celostátní soutěže nadaných dětí letos peníze nepošle, a pokud chtějí organizátoři vědět více o podpoře konání akcí na dálku, mají se obrátit na příslušného náměstka.

Plaga ale následně popřel, že by ministerstvo několik desítek milionů korun na pořádání soutěží letos neuvolnilo.

„K soutěžím jsou poskytovány dotace na kalendářní rok. Na rok 2020 jsou soutěže, které se konají, dotovány. Žádná redukce prostředků na rok 2021 není plánována. Pokud se nebudou konat soutěže, dáme prostředky na práci s nadanými,“ napsal Plaga krátce na Twitteru. Organizátoři soutěží však kvůli dlouhodobé nejistotě chtějí ministrovi poslat otevřený dopis.

Soutěže na dálku

Chemickou soutěž, na jejíž přípravě organizátoři loni pilotně spolupracovali s britskou univerzitou v Cambridgi, jsou letos připraveni uspořádat i v distanční formě, o této variantě mluví i pořadatelé jiných soutěží. „Případně můžeme přemýšlet o prvcích, které by minimalizovaly vzájemný kontakt soutěžících. Chemická olympiáda, i když nemůžu mluvit za její organizátory, klidně může mít lavice po jednom vzdálené dva metry od sebe. My dokážeme problémy eliminovat a snížit riziko přenosu infekce na minimum. Ale v momentě, kdy ministerstvo řekne, že nám na soutěže nedá ani korunu, to budeme horko těžko dobrovolnicky lepit a nevím, jestli to dáme,“ dodává Hrubeš.

Ministerstvo se snaží mírnit emoce – vysvětluje, že se neruší vše. Věta z manuálu se podle resortu týká soutěží „s charakterem vysoké koncentrace lidí a meziškolní interakce, u kterých je předpokládán zvýšený sociální kontakt, a navíc se vztahuje pouze na akce vyhlášené ministerstvem školství“.

„U ostatních soutěží manuál doporučuje pořadatelům posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt, (tj. korespondenční, online apod.) mohou probíhat standardně,“ odpověděla na dotazy Deníku N mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Pořadatelé vysvětlují, že oborové soutěže mají pro děti nemalý význam. „Výzkumy publikované v odborných časopisech ukazují, že účast na soutěžích má pozitivní efekt na motivaci dětí k dalšímu studiu. Soutěže jsou navíc i součástí standardu diagnostiky nadaných tak, jak ji ve strategických dokumentech popisuje Národní ústav pro vzdělávání,“ vysvětluje Hrubeš. Výsledky olympiád mohou dětem otevřít vstup ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek, někde se na ně vážou také stipendia.

„Soutěže jsou propojené s mezinárodními koly, která už jsou v plánu. Pokud by se celostátní akce nekonaly, Česku by se ztížila možnost podílet se na mezinárodních soutěžích, které mohou probíhat distančně. Bez celonárodních kol těžko vybereme děti, které se jich účastní,“ dodává organizátor.

