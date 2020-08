Teroristo, islamisto, vyslechl si rozhodčí s tureckým jménem. „Vliv politiky SPD i informačního chaosu,“ komentuje výlev

Dvaadvacetiletý rozhodčí Varol Ikizgül, který pochází z Hradce Králové a studuje na brněnské Mendelově univerzitě, si v neděli vyslechl rasistické urážky, když řídil fotbalové utkání v nižší soutěži. „Myslím, že za to mohou změny ve společnosti. Strach jsem neměl,“ řekl Ikizgül v rozhovoru pro Deník N.

O poločasové přestávce v zápase mezi Veverskou Bítýškou a Koběřicemi se do rozhodčího Ikizgüla pustil fanoušek Luboš Lajcman, který neunesl vyloučení svého syna a mladého sudího zasypal sprškou rasistických nadávek.

„Ty Turku zasr…, ty tady nemáš co dělat v týhle republice. Zmr… islámskej, běž si propagovat ten svůj islamismus někam jinam, teroristo, islamisto. Ty bys nás tady postřílel, ty seš toho schopnej. Tak dělej, narvi mi ji, ty zmr… muslimskej,“ píše se v zápise z víkendového utkání.

Lajcman sudího slovně napadl i po zápase. Podle informací Deníku N se případem už začala zabývat policie. Lajcmanovi hrozí trest také od Fotbalové asociace ČR, protože je jejím členem. Řízení s ním zahájila disciplinární komise Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Výlev sedmapadesátiletého muže odsoudil také generální sekretář asociace Jan Pauly.

#FAČR se vymezuje proti jakýmkoliv rasistickým projevům! @ikizgul_varol si bohužel při utkání vyslechl takové urážky, nad kterými zůstává rozum stát. Je úctyhodné, že si udržel chladnou hlavu v tak složité chvíli.

Děkuji za to, jak jste se zachoval! — Jan Pauly (@honza_pauly) August 18, 2020

Odchovanec královéhradeckého fotbalu Ikizgül, o kterého se dokonce zajímali trenéři reprezentačního mládežnického týmu, Deníku N popsal celý incident.

Nasvědčovalo něco před zápasem nebo během první půle, že by mohlo dojít k rasistickému útoku?

Měl jsem teď rok pauzu, protože jsem byl na Erasmu a na jaře se nehrálo kvůli pandemii. Nic nenasvědčovalo tomu, že se může něco podobného stát. Samozřejmě v takové soutěži musí rozhodčí počítat s tím, že se hráči mezi sebou pokopou a mohou proběhnout nějaké narážky na mou osobu, ale určitě ne na můj původ.

Incident nastal poté, co jste vyloučil hráče domácího týmu Viktora Lajcmana?

Ano. Pokud proběhlo něco před tím, nevnímal jsem to. Nastalo to poté, co