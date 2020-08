Žijeme v době temného romantismu, emoce a iracionalita převažují, říká režisérka filmu Šarlatán

Není to krásný paradox, že se premiéra filmu o léčiteli posunula kvůli epidemii nemoci? Vy sama jste spíše člověk racionální, nebo věříte v náhodu, osud, ve znamení?

Já jsem člověk racionální a díky tomu jsem otevřena iracionálním věcem. Protože víme, že nevíme všechno a že všechno zatím neumíme vysvětlit na úrovni dnešní vědy. Natočila jsem už dříve jeden film o léčiteli a ještě jeden jsem měla v plánu, se Sydneym Pollackem. Mikolášek ale nepoužíval nějaké šamanské techniky, neodvolával se na nadpřirozené duševní síly, spojení s vesmírem a takové věci, spíše měl hlubokou znalost přírody a vynikající intuici, talent na diagnózu. Tu mají i někteří skuteční lékaři, pokud si na ni najdou čas.

Je zajímavé, že se tímto tématem naši filmaři nezabývali více, protože léčitelů tu je dnes snad nejvíc v české historii a jsou běžnou součástí české reality. Nevím, jaká je situace v Polsku…

Také je máme. U nás do toho ale ještě vstoupila katolická církev, takže kromě léčitelů máme navíc ještě exorcisty. A je jich neuvěřitelné množství. To je horší než nějaký bylinkář. My dnes žijeme v době takového temného romantismu. Romantismus byl reakcí na osvícenství, emoce a iracionalita začaly být považovány za důležitější než racionální analýza situace. Vidíme to všude: nedůvěra k oficiální medicíně a oficiální vědě, hnutí proti očkování, která jsou velmi nebezpečná, New Age… Zároveň je to napojené na populisty, kteří také popírají autority, vědu, technokracii a všechno, co racionalita vybudovala. Pro ně je to podezřelé a rádi se toho zbavují. Pravicoví populisté odmítali, že pandemie koronaviru je realita. Všude, kde vládnou autoritářské vlády, se politici