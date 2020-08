Táta byl celoživotní gambler a máma alkoholička. Tak jsme s bráchou skončili v Klokánku, líčí Patrik Buday

Řekněte mi o sobě pár vět…

Za svobodna Patrik Valenta, teď Patrik Buday. Já jsem se asi před měsícem nechal přejmenovat. Založil jsem totiž centrum zájmových kurzů – a do těch kurzů zapojujeme právě děti z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněných rodin. A zároveň máme jako hospodářskou činnost to, že ty kurzy prodáváme. Je mi dvacet pět let…

Na svém příjmení po rodičích moc nelpíte.

Vůbec, protože k prostředí, ze kterého pocházím, nemám absolutně vztah. Myslím, že to takhle má spousta děcek v mé situaci. Teď se můj život změnil, protože jsem založil organizaci Buday, kterou dělám tak, jak věci cítím. Tudíž se s tím dokážu absolutně ztotožňovat. Nové příjmení mě strašně baví. Lidi se mě ptají: „A proč?“ A já odpovídám: „A proč ne?“

Když to vrátím téměř na začátek, co si z dětství jako první vybavíte? Pocit, črta, vzpomínka…

Ono je to se mnou blbý. Dnes jsem si byl u tety, tedy u pěstounky, pro fotoalbum. Zjistil jsem, že na některých fotkách se směju. Takže to asi nebylo tak špatné. Jenže já mám takový problém – a můj brácha to má taky –, že si pamatujeme většinou špatné zkušenosti. Asi je to u dětí normální, protože se jim to zafixuje do hlavy. Když dítě vidí, co by ve svém věku absolutně vidět nemělo…

Co jste viděl?

Moje první vzpomínky jsou, že táta byl celoživotní gambler a máma alkoholička, která nikdy nepracovala. Mohly mi být tak tři čtyři roky, táta přišel