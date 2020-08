Lituju toho, že jsem z dětského domova utekla za přítelem. Nestál za to, nedokončila jsem kvůli němu učňák, říká Eva Zralá

Její první vzpomínkou v životě je hodně dětí, spousta pokojů a obrovská budova. Tříletá Evička Zralá se právě dostala do dětského domova. Do té doby sedávala s bratrem a sestrou před hospodou. Děti neměly klíče od bytu a musely čekat, až rodiče budou mít dost. Dělo se tak často a za každého počasí. Dnes je Evě Zralé jedenatřicet let. Vídá se jen s bratrem, o rodičích neví nic. Tedy o mámě neví nic. Táta už prý ‚možná není, protože už dlouho neměl záznam‘.