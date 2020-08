Palm Springs je roztomilou hříčkou, která ale měla rezignovat na hlubší významy

Při psaní o filmu Palm Springs se nelze vyhnout srovnávání se známým snímkem Na Hromnice o den více: v obou případech jde o romantické komedie postavené na zápletce s časovou smyčkou. Snímku Na Hromnice o den více se nešlo dost dobře vyhnout ani při samotném psaní filmu Palm Springs: film režiséra Harolda Ramise z roku 1993 s Billem Murraym v hlavní roli dnes představuje v podstatě synonymum spojení romantické zápletky s časoprostorovými kejkly. Scenárista Palm Springs Andy Siara zároveň tvrdí, že se původně inspiroval spíše dramatem Leaving Las Vegas (1995). Ve všech třech filmech se ústřední postava pokouší uniknout ze zacyklené situace, do níž se dostala s menší či větší mírou vlastní viny.

V Na Hromnice o den více v časové smyčce uvízne cynický televizní zprávař Phil. Osvobodí se až poté, co se naučí empatii a altruismu a pozná pravou, nesobeckou lásku. V Palm Springs se zacyklí hejsek Nyles. Každý den se znovu a znovu probudí do svatebního dne nejlepší kamarádky své přítelkyně, přičemž si na rozdíl od ostatních účastníků pamatuje, co se dělo v minulých opakováních dne. Svatba se odehrává v hotelovém resortu v pustině kdesi u titulního kalifornského města. Jednoho dne Nyles do smyčky nechtěně stáhne i nevěstinu sestru Sarah, která ze situace rozhodně není nadšená.

To, že se v časovém „zkratu“ ocitne víc postav, je vlastně