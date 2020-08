Notes: Češi od září zpátky do roušek. Kde bude tou dobou Lukašenko?

Kromě toho se dějí další zajímavé věci: eurokomisařka Věra Jourová přispěla velmi vyhraněným názorem k diskusi o cenzuře v sociálních médiích, čeští vědci vyvinuli test, který rychle, levně a bezpečně odliší chřipku od covid-19, naše kolegyně Eva Mošpanová napsala perfektní analýzu té slavné „povinné otcovské dovolené“. Dnešní události pro vás sleduje Petr Koubský.

Lukašenkova moc se bortí, ale pořád se ještě může spolehnout na své speciální policejní síly známé jako OMON. Ta zkratka v ruštině (což je jeden ze dvou úředních jazyků Běloruska, pro Lukašenka a lidi kolem něj ten první) znamená „otrjad milicii osobogo naznačenija“, policejní oddíl zvláštního určení. „Omonovci“ jsou většinou bývalí vojáci ze speciálních jednotek, kteří dělají občanům vlastní země to, co se naučili dělat nepříteli. Na sociálních sítích se objevila videa „omonovců“ odhazujících uniformy do popelnic. Vesměs to ale byli vysloužilci, ne aktivní příslušníci. Podrobně to vysvětluje Petra Procházková. Přečtěte si také její včerejší článek o tom, zda Rusko poskytne Bělorusku „bratrskou pomoc“, jinými slovy, zda Lukašenkův režim přijedou zachránit ruské tanky. A poslechněte si náš podcast na stejné téma.

Od prvního září nás zase čekají povinné roušky. Budeme je nosit v celém Česku v hromadné dopravě, v obchodech, na úřadech, na hromadných akcích, nekonají-li se pod širým nebem. Na jak dlouho? „Od zavedení nového opatření vždy čekáme 14 dnů a poté vyhodnotíme, jak bylo účinné,“ říká epidemiolog Roman Chlíbek, člen klinické skupiny Covid při ministerstvu zdravotnictví. Rozhovor s ním pořídila Iva Bezděková.

Testy, které rozliší covid-19 od chřipky, by mohly na podzim mít zásadní význam – čeká nás totiž souběh obou nemocí. Mají podobné příznaky a jsou podobně nakažlivé. Možná tu je skvělá zpráva: vědci z Univerzity Karlovy spolu s výzkumníky z průmyslu vyvinuli právě takový test. Má i další výhody: je levný a bezpečný. Tak to aspoň říká šéf projektu Otomar Sláma, se kterým hovořila Adéla Skoupá. Pokud se testy osvědčí, mohl by o ně být zájem i v zahraničí.

Sociální demokracie nabízí do krajských a senátních voleb Hamáčkův červený svetr, kritiku ministra Vojtěcha a… co dál? Kritiku vlády jako celku si z pochopitelných důvodů dovolit nemůže, ač by jistě ráda. „Socdem“ proto slibuje ochranu zaměstnanců a pracovních míst. Je pěkné, že si naše hlavní levicová strana konečně vzpomněla, co je vlastně zač, ale těžší úkol než tento dnes v naší politice nejspíš není. Mají na to? Tuto otázku analyzuje Jan Tvrdoň.

Povinná rodičovská dovolená pro otce nebude, je to fáma, to víme. Diskuse o (vůbec nějaké, nikoli povinné) rodičovské dovolené pro muže tak v Česku začala asi nejhůř, jak mohla. Eva Mošpanová napsala na tohle téma prý „glosu“; já myslím, že to není glosa, ale věcná analýza. Bezesporu nejlepší text, jaký jsem k tématu zatím četl. Vřele doporučuji! (Užijete si už titulek. Ne vždy se povede takhle pěkně. Tenhle je vtipný a výstižný zároveň.)

Facebook není veřejná služba, a pokud někoho zablokuje, nedá se mluvit o cenzuře, tvrdí eurokomisařka Věra Jourová. „Internetová imunita je mýtus minulosti,“ říká. To se nebude líbit mnoha lidem, od pravicových politiků (kteří se častěji než ti liberální stávají terčem zákazů, což může nebo nemusí souviset s politickými preferencemi samotného Facebooku) až po nesmlouvavé zastánce svobody slova, kteří se najdou vlevo, vpravo i uprostřed. Mimořádně zajímavý článek Jana Tvrdoně a Pavla Poláka si rozhodně přečtěte, jestli chcete být v obraze – veliká diskuse na tohle téma nabírá dech v médiích a samozřejmě hlavně na sítích. Snad ji nikdo nezcenzuruje. (Za sebe: slova paní komisařky citovaná zde v uvozovkách se mi ani dost málo nelíbí. Ale aspoň jsou jasná.)

Nový román Orhana Pamuka se jmenuje Cosi divného v mé hlavě a jeho recenzi pro nás napsal Boris Hokr.

Fotbalista, který se stal diplomatem, si po dobu souběhu obou kariér vyslechl své. Z obou stran. A na druhou stranu, zahrál si i s Tomášem Rosickým a to už za nějaké ty řeči stojí. Rozhovor s Viktorem Dolistou vedl David Janeczek.

Antonie van Leeuwenhoek byl naprostý diletant, pokud jde o přírodní vědy. Přesto se mu podařilo vyrobit první mikroskop, a to neuvěřitelně kvalitní. Jak to vlastně dokázal? Nizozemští vědci na to přišli až po 350 letech.

Poplach kolem hvězdy Betelgeuse odvolán. Jen tak brzy se supernovou nestane. Dobře pro ni a její široké okolí, škoda pro nás, mohli jsme zblízka, a přitom z bezpečí pozorovat velmi vzácný jev. (Viz též.)

Co vlastně znamená, když se řekne, že něco je „statisticky významné“?

Trilobit s včelíma očima. (A českého původu.) Podivná věc, předběhl svou dobu. Ale nic mu to platné nebylo.

Ničemu nevěřit, to byla vždycky moje zásada, jenže teď jsem přestal věřit i těm, kteří mě učili ničemu nevěřit.

Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo