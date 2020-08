V řadě okolních zemí se roušky ve vnitřních prostorách nosí skoro celé prázdniny. Česko k tomuto kroku sáhne od září. „Koronavirus se začal šířit do většího množství okresů,“ vysvětluje důvody epidemiolog Roman Chlíbek, člen klinické skupiny Covid při ministerstvu zdravotnictví. Lidem zároveň doporučuje, aby se zásobili spíše jednorázovými chirurgickými rouškami.

Nechceme lidem znepříjemňovat život, nutí nás k tomu situace. Investujte raději do chirurgických roušek, říká epidemiolog

Proč se zavádí povinné roušky právě od 1. září?

Stávající epidemiologická situace není optimální. Nejde sice o dramatické nárůsty počtu nakažených, bohužel se ale nákaza začíná rozšiřovat plošně prakticky v celé České republice. Navíc předpokládáme, že po skončení prázdnin bude zvýšený pohyb lidí v hromadných dopravních prostředcích a na veřejných prostranstvích. Nošení roušek je ochranou rizikových osob, především seniorů, kteří se budou ve vnitřních prostorách pohybovat. Stále je doporučený fyzický odstup, který ale v některých situacích dodržovat nejde. Je to tedy kombinace současné epidemiologické situace a snahy bariérově ochránit rizikové jedince v době nárůstu případů.

Jde tedy o snahu zabránit jejich dalšímu nárůstu?

Kdybychom měli menší počty výskytů nebo se jednalo o dvě či tři ohniska, řešilo by se to lokálními opatřeními. Tím, že koronavirus proniká do více okresů, jde o preventivní opatření, aby se šíření viru nedostalo mimo naši kontrolu.

Dá se odhadnout, jaká další opatření nás v září čekají? Je návrat roušek jen předstupeň dalších změn?

Neřekl bych