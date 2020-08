Nové testy rozliší koronavirus od chřipky. Funguje to fantasticky, máme mnohem vyšší ambice než zásobit Česko, říká šéf univerzitní firmy

Odborníci varují, že podzimní nástup viróz ztíží prvotní rozlišení onemocnění covid-19 od chřipky a dalších nemocí. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes po jednání s premiérem Andrejem Babišem oznámil, že vědci z jeho školy spolu s firmami vyvinuli společný test na chřipku a koronavirus. V půli září by mohl být uveden na trh. „Máme otestováno přes 15 tisíc vzorků a funguje to fantasticky,“ řekl Deníku N Otomar Sláma, ředitel dceřiné firmy univerzity CUIP (Charles University Innovations Prague), která se stará o přenos vědeckých poznatků do světa byznysu.