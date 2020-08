Vládní sociální demokraté dnes zahájili v Praze kampaň do krajských a senátních voleb. Strana, která dlouhá léta hraje velmi výraznou roli v regionální politice, může letos o některé své bašty přijít. Za prioritu považuje ochranu obyvatel.

ČSSD sází ve volbách na červenou, Hamáčkův svetr a ochranu Česka. V klipu se strefuje do Vojtěcha

Předseda strany Jan Hamáček symbolicky v červeném triku řekl, že se sociální demokracie mění. „ČSSD bere velmi vážně vzkaz voličů z minulých voleb. Změnili jsme tvář a vizuální podobu kampaně,“ řekl Hamáček s poukazem na velmi špatné výsledky ze sněmovních, obecních i evropských voleb.

Na dnešním zahájení kampaně z úst členů strany nepadlo, jaké mají představy o volebním výsledku. Téměř se nezmínili ani o volbách do třetiny Senátu. „Naším cílem je získat co největší podporu. Nemá ale smysl tady nyní házet čísly. Až bude znám výsledek, vyhodnotíme si, jestli to byl úspěch, nebo ne,“ řekl Deníku N Hamáček.

Heslem podzimní kampaně je