Lukašenko vsadil na tanky NATO, lidé se ale bojí spíš těch ruských. Prezident zklamal ty, kteří jej chtěli vidět na kolenou

„Hlavně po sobě nenechávejte nepořádek. Prosím vás. Celý svět na nás kouká.“ Bělorusové se i v neděli zoufale snažili držet glanc a pověst kultivovaných a mírumilovných rebelů. Na zatím největší mítink v centru Minsku od prezidentských voleb přišlo podle jeho organizátorů 200 tisíc lidí.

200-тысячная (!) акция протеста в Минске. Фотографииhttps://t.co/MM6OYiAXPO — Meduza (@meduzaproject) August 16, 2020

V Minsku se podle odhadů organizátorů sešlo 200 tisíc na demonstraci proti režimu Alexandra Lukašenka. Zdroj: Twitter/meduza

Pokud by tento údaj byl pravdivý, v soutěži o to, kolik lidí je kdo schopen dostat do ulic, by opozice vyhrála. Na první akci pořádanou prezidentským týmem přišlo na náměstí Nezávislosti hlavu státu, o níž si část Bělorusů myslí, že už jí není, podpořit prý 65 tisíc lidí.

Oficiální odhad ale zpochybnili běloruští novináři. Ti ze serveru tut.by s pomocí MapChecking určili maximální počet účastníků akce na podporu Alexandra Lukašenka na 31 tisíc.

Že někteří přišli rádi a dobrovolně, je stejně jisté, jako že některé přesvědčovali, a to i metodami