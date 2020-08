Za Šmejdy jsem sbírala ceny, ale byla jsem psychická troska, vzpomíná Silvie Dymáková

Za Šmejdy, ale také za pomoc samoživitelkám jste navržená na státní vyznamenání, návrh Pirátů schválila Sněmovna. Pokud by to posvětil prezident, půjdete si pro 28. října pro medaili?

Vnitřně jsem ještě nepřijala myšlenku, že bych měla dostat státní vyznamenání. Neměla bych problém si pro něj jít, ale nevěřím, že by to vyšlo. Mimochodem, prezident byl jedním z lidí, kteří naši petici proti Šmejdům tenkrát podepsali, a nevěřila byste, jak to zafungovalo na seniory samotné.

Jak?

V podstatě v „přímém přenosu“ jsem viděla, jak obrovskou sílu mělo, když v Blesku napsali, že prezident připojil svůj podpis. Babičky i dědečkové mi před očima mávali novinama a říkali, že si budou dávat pozor, když je varuje i hlava státu. Tehdy jsem to nějaký čas vnímala se smíšenými pocity, ale dnes, s odstupem, jsem ráda, že se to stalo, protože jsem viděla ten dopad.

Nicméně, je tu právě druhá věc. Ano, nominace mě těší, ale vlastně nevím, jestli tam patřím. Vyznamenání by měli dostávat lidé, kteří udělali něco velkého, a já ty věci dělám tak nějak samozřejmě, o nic velkého nejde. Nadechujete se, jo, já vím, že to zní jako falešná skromnost, ale vážně.

Odhalila jste odpudivé praktiky prodejců předražených krámů, kteří zneužívali bezbrannosti starých lidí, manipulovali s nimi, vyhrožovali jim. Tušilo se, že se něco takového děje, ale vy jste viníky trpělivou a riskantní novinářskou prací usvědčila.

To jo. Ale nedělám žádné vědecké objevy, nemám ani vysokou školu, já jen pomáhám lidem…

…státní vyznamenání dostávají i lidé, kteří někomu zachránili život, ale i umělci. Spíš se opakovaně mluví o tom, jestli prezident výběrem některých vyznamenaných hodnotu medailí nedevalvuje. Troufnu si říct, že kdyby je dostávali lidé za počiny, jako byli vaši Šmejdi, o inflaci by se nemluvilo.

A já si v posledních letech si dovoluju nemít na některé věci názor. Od sedmnácti let jsem dělala ve zpravodajství a denně se na mě valilo obrovské množství informací a zpráv. Když jsem v pětatřiceti otěhotněla, řekla jsem si, že si dopřeju ten luxus a některé věci prostě nebudu řešit. Dobrovolně jsem se uzavřela do bubliny s mým malým synem.

Dobře. Uteklo šest let od premiéry Šmejdů. Dva roky jste se pak ze stresu a všeho hnusu kolem natáčení vzpamatovávala, chodila jste na psychoterapii, změnila jste úplně náplň práce a začala točit „hezké“ reportáže pro magazíny Gejzír a Toulavá kamera. Je něco, co se vám i po šesti letech pořád vrací? Nebo co je spouštěčem negativních vzpomínek?

Mělník.

Mělník? Město Mělník?

Ano. Jestli jsem něco začala nenávidět, bylo to město Mělník, sídlo všeho zla – právě tam sídlila firma Beck, odtud byla většina prodejců, všichni ti nasvalení kluci, boxeři, kravatky, růžový košile… Idioti, které doteď nemůžu ani cejtit. Jen je vidím a dělá se mi zle… Mělník. Jenže… je to hrozný paradox, ale dokud budu s mým mužem, budu Mělníku částečně vystavená.

Jak to?

Když jsem poznala svého drahého a začali jsme spolu chodit, oznámil mi, že pojedeme grilovat na zahrádku, kterou jeho rodina má. V Mělníku. Že to je krásný město a chtěl by mi je ukázat. A mně se sevřel žaludek.

Tak to se nedivím. Řekla jste mu to?

Jo. Ale jeli jsme tam. Rozdýchala jsem to, zahrada je nádherná, rozhodla jsem se, že je to zahrada, která prostě není v Mělníku. To město pro mě má nenapravitelně negativní energii. Samozřejmě vím, že to je hezký město a že tam žijí hodní lidé, ale nemůžu si pomoct. Mužovi rodiče tam mají zahradu, sad, vedle se pasou koně, prostě oáza, kde bychom si mohli postavit chatičku, o takovém místě jsem snila. Ale nepostavíme.

Žádná šmejdská noční můra se vám nevrací?

Občas mi do snů bohužel pronikne jeden ten agresivní kluk, myslím, že se jmenoval Sebastian, obrovskej boxer v nažehlené košili, co mě