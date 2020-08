Překřikování a znetvořená komunikace místo debaty. Společnost rozkládají kulturní války živené sociálními sítěmi

Glosa Kateřiny Kňapové: Co je snazší – pohádat se o reklamě na auto, nebo vést debatu o efektivnějším nastavení daní? Samozřejmě to první. Kulturní války o zástupná témata, často živené na sociálních sítích, rozmělňují debatu o tom, co je důležité, ale také vytvářejí čím dál hlubší příkopy mezi těmi, kteří by se klidně mohli shodnout, i když třeba na jiném tématu.

Není to zase tak dávno, co by tahle mezinárodní smlouva nevzbudila v podstatě žádnou pozornost – násilí na ženách a domácí násilí je přece něco, co v naší společnosti, respektive žádné civilizované společnosti nechceme, a je tedy žádoucí proti tomu bojovat.

Jenže doba se posunula, a tak jsme místo racionální debaty o tom, jak co nejlépe řešit situaci těch, kterým má Istanbulská úmluva pomoct, zabředli do překřikované o „genderovou ideologii“. Je to jen jeden z mnoha příkladů toho, jak veřejnou debatu rozmělňují a polarizují takzvané kulturní války.

Válka proti genderu na vlnách dezinformačních webů

Dezinformační weby, kterých je v Česku taky docela slušné množství, rámují