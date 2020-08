Trumpa stíhá další kniha. Tentokrát od exprávníka: „Vím, kde jsou zakopáni kostlivci“

„Byl jsem prvním, komu každé ráno volal, a posledním, komu volal před spaním. Do jeho kanceláře na 26. patře jsem chodil každý den asi padesátkrát vyhovět každé jeho potřebě. Když lidé mluvili se mnou, brali to stejně, jako kdyby mluvili s Donaldem Trumpem.“ Právník Michael Cohen napsal knihu o svých deseti letech po boku Donalda Trumpa. Do prezidentských voleb zbývají necelé tři měsíce.