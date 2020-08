Libanon. Léčíme tady a teď.

Katastrofický výbuch v přístavu hlavního města Bejrútu si vyžádal stovky mrtvých, tisíce zraněných a zasáhl do života každého obyvatele. Humanitární organizace MAGNA v zemi léčí už roky a nyní pomáhá i obětem katastrofy.

Úhledně seřazeny vaničky pro novorozence a inkubátory v nemocnici sv. Jiří v Bejrútu. Na záběrech bezpečnostní kamery telefonuje zdravotní sestra. Najednou se budova nemocnice otřese, obrovská tlaková vlna rozbíjí okna, převrhává vaničky, padají stropy. Na postelích je vidět pacienty zavalené sutinami. Až 80% nemocnice je poškozených, několik lékařů, sester i pacientů přišlo o život.

Nekontrolovaný výbuch v přístavu poškodil celé město i další bejrútské nemocnice. Stovky lidí zabil, tisíce zranil a statisíce připravil o střechu nad hlavou. Nemocnice nestíhají zvládat nápor zraněných, nemají dostatek personálu, léků, vybavení, ani postelí pro zraněné.

MAGNA v zemi působí již dlouhá léta. Léčíme děti, dospělé, v mobilní klinice i ve statickém zdravotnickém zařízení.

„Léky, anestetika, zdravotnický materiál, či ochranné obleky a masky z našich zásob směřují hned po katastrofě do nemocnice sv. Jiří v Bejrútu. Katastrofický výbuch přišel zároveň s nástupem druhé vlny pandemie Covid-19, naše pomoc v Bejrútu pokračuje,“ říká MAGNA operační ředitelka Denisa Augustínová.

Zdravotnická humanitární organizace MAGNA v Libanonu působí již léta. Léčí své pacienty v mobilní klinice i ve statickém zdravotnickém zařízení. Zaměřujeme se nejen na léčbu nemocí, ale i na duševní stav traumatizovaných pacientů – psychologická pomoc často dokáže zachránit lidem život.

„Celá léta, co pracujeme v Libanonu, pozorujeme zhoršující se situaci. Hlavní město Bejrút se sice rychle rozvíjí, vyrůstají nové budovy, ale země má ekonomické a politické problémy, stále více lidí upadá do chudoby. Výbuch v přístavu byl pomyslným zásahem na nejcitlivějším místě. Nejenže zničil nemocnice, ale přes přístav do země přichází 80 procent všech potravin,“ říká ředitel MAGNA Martin Bandžák.

Již před výbuchem potřebovali pomoc tři čtvrtiny obyvatel Libanonu. Milion Libanonců žije pod hranicí chudoby, špatně jsou na tom i stovky tisíc syrských uprchlíků. Většina z nich je závislá na humanitární pomoci.

Libanon je dlouhá léta ponořen v krizi a jeho obyvatelé nyní potřebují naši pomoc.

