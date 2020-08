Máma má Emu, táta má EU. My máme problém

Glosa Evy Mošpanové: Směrnice Evropské unie přinesla do Česka diskusi o otcích na rodičovské dovolené. Začala velice nešťastně a v chaosu, který nastal, zapadá to, o čem bychom v souvislosti s otci na rodičovské měli mluvit.

Nastala podivná situace. Povinná rodičovská pro otce se nechystá, přesto se proti ní bojuje, jako by měla už už vstoupit do českých rodin. Pirátská poslankyně Olga Richterová v DVTV a na sociálních sítích ujišťuje, že nic povinné nebude, poslanci a příznivci SPD hřímají na sítích a kdekdo si tamtéž povzdechne, že svět/Brusel/Západ se už opravdu zbláznil.

Zdrojem celého sporu je směrnice Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů. Ta říká, že Česko má do dvou let do svých zákonů včlenit opatření, která by pomohla vyrovnat nároky, jež klade rodičovství na ženy a na muže.

Jádrem pudla je konkrétně pasáž, která říká, že každý rodič má mít právo čerpat alespoň čtyři měsíce rodičovskou dovolenou (to v Česku už dávno platí) a z toho dva měsíce by měly být nepřenosné.

Jak přesně to mají státy udělat, už směrnice nespecifikuje. Mluví ale o tom, že otce motivují poměrně vysoké náhrady ušlé mzdy, a dobrá je také možnost čerpat „rodičák“ jinak než na plný úvazek (několik dnů v týdnu, na střídačku s partnerkou a podobně). Některé země, jako například Německo, odměňují rodiny měsíci rodičovské dovolené navíc, pokud se rozhodnou vystřídat oba rodiče.

O povinnosti pro otce nastoupit na rodičák ve směrnici není ani věta. Přesto informace o dokumentu vyšla na webu Českého rozhlasu s titulkem „Rodičovská bude pro otce povinná. EU tak chce ulehčit ženám návrat do práce“. Titulek nebyl správný. Chyby se stávají a za tu svou se rozhlas férově omluvil. Jenže