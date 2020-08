Návštěva amerického ministra zahraničí Mikea Pompea je velkým úspěchem už jenom kvůli tomu, že se uskutečnila. Američané tím dokazují, že Evropa je pro ně stále důležitá a že stará spojenectví trvají i přesto, že americký prezident Donald Trump mluví občas jinak. Trumpova administrativa se na spojenectví dívá jiným způsobem než sám prezident, říká v rozhovoru s Deníkem N amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague.

Zeman není pro Američany důvěryhodný. Pompeo to naznačil krátkou schůzkou i zpožděním, míní amerikanista

Jak hodnotíte návštěvu ministra Pompea v Česku?

Velmi pozitivně. Je důležité, že se ta návštěva vůbec uskutečnila.

Z jakého důvodu?

Jsme malá země, co si budeme namlouvat. V globálním kontextu, třeba z pohledu Číny, je Evropa menším hráčem. Navíc pohled amerického prezidenta Trumpa byl v duchu „Amerika na prvním místě“ a Evropa se podle něj měla postarat hlavně sama o sebe.

Trump nepochopil, co USA po druhé světové válce ve světě nastavily – roli NATO a transatlantických vztahů a vazeb. Považuji za velmi důležité to, co řekl ministr Pompeo v Senátu, kde oznámil, že Amerika je tady nadále pro Českou republiku.

Je to strašně důležité, a to i v kontextu politiky prezidenta Trumpa, který do určité míry podrýval skutečnost, že USA jsou nadále pevnou součástí NATO. Když ale takto důležitý člen Trumpovy administrativy oznámil, že