Studio N: Historická volba. Bidenova dvojka Kamala Harrisová oslovuje menšiny

Do prezidentských voleb v Americe zbývá 82 dní. Už 3. listopadu se s největší pravděpodobností ukáže, jestli se Donald Trump stane prezidentem i na další čtyři roky, nebo jestli ho vystřídá demokrat Joe Biden. Ten si teď přizval na pomoc senátorku Kamalu Harrisovu. Já jsem si do dnešní epizody podcastu přizval naši redaktorku Janu Ciglerovou, aby vysvětlila, jestli to byl dobrý nápad.