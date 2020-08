Drolí se Lukašenkova moc? Běloruského diktátora opouštějí opory režimu

Stejně tak rozhodnutí jednoho policisty jednou možná bude v učebnicích historie zapsáno jako zlomové. Kapitán milice Jeghor Jemeljanov není ani opoziční aktivista, ani známý herec, ani sportovec. Teď ho ale zná celé Bělorusko.

Co se s mužem, který celý život prožil v Novapalacku, na západním břehu řeky Dviny, vlastně stalo? Jak se strážce pořádku v jednom městě ve Vitěbské oblasti Běloruska změní v superstar sociálních sítí? Hrdinu tisíců mladých Bělorusů?

Byl to jen okamžik. V hlavě kapitána milice, který 17 let sloužil ochraně veřejného pořádku, se cosi zlomilo. 11. srpna ráno řekl, že končí. Že toho, co se děje, se účastnit nebude. Nehodlal být dále nápomocen policejní mašinerii, která v Bělorusku mimořádně tvrdě potlačuje občanské protesty organizované po nedělních prezidentských volbách.

Lidé vítězství dosavadní hlavy státu Alexandra Lukašenka nevěří. Jemeljanov zase nevěří, že je možné davy umlčet s pomocí obušků.

„Moje svědomí je čisté. Policie je s lidem,“ napsal kapitán Jemeljanov na svém účtu na sociální síti Instagram.

Ve stejný den, kdy veřejně oznámil svůj odchod od policie, mu zavolali z práce. Vlídně ho požádali, aby