Skryté platby ve hrách ohrožují děti i účty rodičů. Balíčky s překvapením jsou zákeřné, varuje protidrogový koordinátor

Vývojáři her už dávno neprofitují pouze z prodaných kopií jednotlivých titulů. Herní společnosti vydělávají také na prodeji DLC, což v překladu znamená stahovatelný obsah. Pokud si do své hry stáhnete DLC, většinou dostanete nové mise, zbraně, kostýmy nebo jiné možnosti, které ještě vylepší váš herní zážitek.

Tyto doplňky ale nejsou tak problematické jako takzvané loot boxy. Jde o krabice s náhodně vybraným vybavením či vylepšením, které si hráč v některých vybraných titulech musí koupit, aby byl ve hře konkurenceschopný nebo se třeba odlišil od ostatních hráčů.

V Belgii nebo v Nizozemsku už zákonodárci loot boxy ve videohrách zakázali, protože podle jejich výkladu nesou prvky hazardu, ke kterému mají navíc volný přístup děti a nezletilí.

Protidrogový koordinátor Karlovarského kraje Jiří Vimr připravil příručku, která má školákům prvního a druhého stupně základních škol a hlavně jejich rodičům pomoci poznat finanční nástrahy videoher. „Již dlouhou dobu je hraní konzolových her jedním z mých zájmů. Právě i díky tomu si uvědomuji, jak mohou být loot boxy a obecně celá problematika mikrotransakcí a otevírání balíčků s herní výbavou zákeřné. S velkým rozmachem takzvaných free to play her neboli her ‚zdarma‘, které právě na principu mikrotransakcí stojí, je důležité o jednotlivých principech a nástrahách informovat,“ řekl pro Deník N Vimr.

Podle něj neexistuje jediná oficiální metodická příručka, která by se tímto problémem zabývala. „Nejen na území ČR, ale víceméně i po celé Evropě, přestože v mnoha zemích je to v současné době velmi politicky ožehavé a silně diskutované téma. Motivace o to vytvořit dokument zabývající se tímto tématem byla o to větší,“ vysvětlil.

Mezi dětmi je například velmi populární hra