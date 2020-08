Česko s Pompeem nepodepíše dokument o jádru. Mohl by někoho zvýhodnit v dukovanském tendru, bojí se Havlíček

Američané chtěli během středeční návštěvy ministra zahraničí Mikea Pompea s Českou republikou podepsat dokument o rozvoji jaderné energetiky. Češi to ale nakonec odmítli. Bojí se totiž toho, že by podpis mohl zvýhodnit některé uchazeče o stavbu nového bloku v elektrárně Dukovany.

Česko se v současné době na vypsání stamiliardového tendru připravuje. Mezi uchazeči přitom budou například i Rusové nebo Číňané, kteří podle neoficiálních informací z českých bezpečnostních složek mohou pro Česko představovat riziko.

V případě souhlasu by dokument za českou stranu podepsal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). K tomu ale nedojde.

Ministerstvo průmyslu se obávalo toho, jak by text mohl zasáhnout do dukovanské zakázky. „Nebylo to cíleně mířené proti konkrétním partnerům, ale mohlo to být