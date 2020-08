Česká firma se zapletla do nigerského skandálu desetiletí

„S médii nekomunikuji,“ odsekává Petr Markvart. Majitel firmy Defcon tak reaguje na dotaz, jestli se chce vyjádřit k tomu, že jeho firma i on jmenovitě mají prominentní místo v závažné zprávě nigerské Generální inspekce armády, která poslední měsíce otřásá tamní politickou scénou.

Auditoři Generální inspekce armády totiž přišli na to, že nigerské ministerstvo obrany nakupovalo až o polovinu předražené vojenské vybavení, o zakázky soutěžily navzájem propojené firmy a další peníze se ztratily na úplatcích. To, že firmu Defcon zpráva neukazuje zrovna v lichotivém světle, je prý Petru Markvartovi jedno. „Vše, co chcete vědět, si najděte v otevřených zdrojích,“ ukončil debatu a zavřel dveře své kanceláře sídlící v Emauzském opatství, popisuje server investigace.cz.

Nový soused v Dock Marině

Niger je podle hodnocení OSN jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě. Téměř polovina tamních obyvatel žije pod hranicí chudoby, naděje dožití je 59 let. Rozvoj země navíc brzdí sucho a přítomnost teroristických skupin jako Boko Haram nebo Al-Káida.

Spojené státy americké i Evropská unie se rozhodly, že investují do výzbroje místní armády, aby byla mimo jiné schopna čelit rostoucím útokům ze strany Islámského státu. Jen za posledních deset let dosáhly tyto investice více než jedné miliardy dolarů, tedy 24 miliard korun. Přes třetinu této částky ovšem spolkly uměle nafouklé ceny vojenské techniky, další miliardy zmizely v úplatcích. Na tyto skutečnosti poukazuje speciální auditní zpráva nigerské Generální inspekce armády (Inspection Générale des Armées), která mapuje osm let nakupování zbraní nigerským ministerstvem obrany a kterou má investigace.cz k dispozici.

Podle auditorů šla zhruba šestina celkového rozpočtu na úplatky vládním představitelům. Audit navíc zdůrazňuje, že většina vojenského vybavení nakoupeného od ruských, ukrajinských a čínských státních firem byla buď extrémně předražená, nebo v některých případech zaplacená dodávka nikdy nedorazila.

V centru celého skandálu jsou dvě osoby. První je majitel obchodu s kachličkami a stavební společnosti Aboubacar Charfo. Druhou je nechvalně známý africký zbrojař Aboubacar Hima, který je ústřední postavou korupčních skandálů při nákupu vojenského vybavení v Nigeru i v Nigérii.

Hima v Praze vlastní tři byty a nedávno do jednoho z nich přemístil svoji klíčovou firmu Brid.A Defcon. Jeho důležitým obchodním partnerem je právě Petr Markvart a jeho firma Defcon.

Aboubacar Hima vlastní tři byty v luxusní pražské Dock Marině v celkové hodnotě přes padesát milionů korun. Byty si koupil v roce 2015, jako první o tom informovaly Seznam Zprávy.

Česká policie v roce 2017