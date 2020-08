Střílel a plakal. Příběh reportéra, který odhalil pravou tvář vietnamské války

Americká vláda léta prezentovala své tažení ve Vietnamu jako úspěch. Mluvila o strategických vítězstvích, ale jen málokdy o prohrách a obětech. Změnil to až Seymour Hersh, novinář, který do té doby do Vietnamu ani nevstoupil. Válečné zločiny vlastní země ale odhaloval se stejným odhodláním, s jakým se jinde bojovalo.