Toronto posílá brankáře do prvoligové Jihlavy. Je to pro nás výhodné, místo si ale bude muset vybojovat, říká šéf klubu

Druhý nejúspěšnější klub v historii NHL uzavřel spolupráci s druhým nejúspěšnějším českým klubem co do počtu extraligových titulů. Dohoda mezi Torontem a Jihlavou se týká zapůjčení mladého brankáře. Jenže zatímco obvykle míří talentovaní hokejisté z Evropy do Severní Ameriky, tentokrát bude cesta opačná.