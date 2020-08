Ivana Lomová maluje vyprázdněný městský svět, ale bez nasládlých podtónů

O kom ze současných českých malířů lze říci, že se jeho práce líbí opravdu všem? Správné by dnes bylo psát „malířek a malířů“, ale potřebujeme nekorektní zobecnění. Malířek z generace Ivany Lomové (1959) totiž moc není. A proč neznáme nikoho, komu by se její obrazy nelíbily? Na to asi jedna odpověď nestačí.