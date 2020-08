Nejen Penta. Mezi vlastníky cenných pozemků u Masarykova nádraží figuruje i někdejší manažer Motoinvestu

V průběhu tří lety prodaly České dráhy parcely v okolí Masarykova nádraží o rozloze přes osmnáct tisíc metrů čtverečných, na nichž má vzniknout rozlehlý administrativní projekt Central Bussiness District.

Jak už Deník N dříve zjistil, ačkoliv České dráhy uzavřely smlouvy o předkupním právu a budoucí kupní smlouvě s firmou, ve které měly třetinový podíl, pozemky nakonec skončily u dvou zcela jiných společností česko-slovenské investiční skupiny Penta, na Slovensku zmítané korupčním skandálem. V majetkové struktuře však kromě ní figurují i další firmy, o nichž se doposud nemluvilo.

Účelové společnosti

Rozlehlý brownfield, který nemá a ani v budoucnu zřejmě nebude mít v centru Prahy obdoby, se rozprostírá v těsném sousedství Masarykova nádraží. Pozemky, kterých se České dráhy zbavily, leží podél ulice Na Florenci a také na druhé straně kolejiště.

Jejich specifické umístění umožňuje propojení obou lokalit a investorovi dává unikátní možnost vybudovat přímo v centru zcela novou čtvrť, která bude těžit nejen z umístění, ale také z luxusního dopravního napojení – v těsné blízkosti je nejen metro a tramvaje, ale i vlaky a autobusové nádraží.

Právě tyto pozemky prodaly České dráhy dvěma společnostem – Prague CBD a Hybernská CBD. Z kupních smluv, které má Deník N k dispozici, vyplývá, že k první transakci a k prodeji největšího území čítajícího téměř deset tisíc metrů čtverečných došlo v květnu 2016.

Firma Prague CBD založená čtyři měsíce před transakcí zaplatila za toto území 261,6 milionu korun. Další převod pak následoval v prosinci roku 2017, kdy České dráhy prodaly dalších osm tisíc metrů čtverečných, tentokrát však jiné společnosti – Hybernská CBD. Ta vznikla pouhý měsíc před uzavřením smlouvy a za pozemky zaplatila 124,4 milionu korun.

Zatím poslední převod pozemků se uskutečnil v září 2018, kdy České dráhy prodaly 874 metrů čtverečných opět firmě Prague CBD za 22,3 milionu korun. Celkem dopravce inkasoval za 18,7 tisíc metrů čtverečných pozemků 408,3 milionu korun. V průměru tak za jeden metr čtverečný získal 21,8 tisíce korun. Z cenové mapy v dané době vyplývá, že okolní parcely měly hodnotu v rozmezí od 35 tisíc korun za metr čtverečný až přes 50 tisíc korun za metr čtverečný. Také proto je projekt opakovaně kritizován.

Mimo kontrolu

Obě společnosti, které území kolem Masaryčky opanovaly, založila firma Masaryk Station Investment (MSI). S tou České dráhy v roce 2004 založily společné uskupení Masaryk Station Development, jemuž měly pozemky podle předkupního práva připadnout.

Jak už ale redakce dříve upozornila, jeden odstavec ve smlouvě umožnil, aby se pozemky nakonec dostaly zcela mimo kontrolu národního dopravce.

V době, kdy České dráhy začaly s MSI spolupracovat, byly jejími vlastníky tři společnosti – Sudop Group, ING Real Estate a Morávka Centrum. Skupina ING ale z firmy v roce 2010 vystoupila a její podíly si rozdělili zbývající dva vlastníci. Zásadní změna pak nastala o rok později, kdy od nich Penta odkoupila většinu podílů a s 80 % se stala majoritním vlastníkem, který mohl určovat další osud projektu. Za jakou částku Penta podíly získala, sdělit odmítla.

O pět let později se Pentě podařilo dotáhnout projekt až do fáze, kdy jí založené společnosti Prague CBD koupily od Českých drah první část pozemků a další pak následovaly. Dopravce neobjasnil, proč pozemky neprodal Masaryk Station Development, kde má třetinový podíl. Podle Penty byl tento postup součástí „strategického rozhodnutí Českých drah“.

Do daňového ráje a zase zpět

V současné době tak klíčové pozemky, na kterých se má začít stavět první část projektu, vlastní společnosti Prague CBD a Hybernská CBD, obě patřící MSI.

Tu podle posledních dostupných údajů z výroční zprávy za rok 2018 ovládá z 80 % procent Penta Real Estate Holding, Ltd., se sídlem na Kypru, která je pak vlastněna přes dvojici společností z daňového ráje na ostrově Jersey – ten byl uskupením Tax Justice Network zařazen na sedmé místo v žebříčku nejagresivnějších daňových rájů.

Z offshorové destinace se struktura Penty vrací znovu na Kypr, kde přes firmu Adiele Holdings Limited ovládá Marek Dospiva 42,98 %, podíl 44 % pak drží přes kyperskou Bonefeld Holdings Limited a napřímo Jaroslav Haščák. Ten čelí na Slovensku podezření z uplácení politiků a státních úředníků, o jeho kontaktech za hranou mají svědčit nahrávky známé jako kauza Gorila.

pavouk

Minoritní podíly pak v Pentě vlastní ještě Jozef Oravkin, Ian Child a Eduard Maták. Alespoň to vyplývá z posledních dohledatelných údajů.

Ve firmě MSI ale není finanční skupina jediným vlastníkem, po deseti procentech v ní drží dva z původních vlastníků. Přes firmu Prague Invest to je společnost Sudop Real, patřící do projektové skupiny Sudop Group. Ta se zaměřuje na dopravní, převážně železniční stavby a je ovládána devíti dlouholetými zaměstnanci.

Další desetiprocentní podíl pak drží brněnská společnost MSPB, kde podle dokumentu z letošního roku vlastní majoritu David Knop-Kostka, minoritní podíl pak náleží původnímu spolumajiteli, firmě Morávka Centrum, u které nejsou vlastníci uvedeni. Z poslední dostupné zprávy lze pouze vyčíst, že žádný z majitelů nedrží více než 20% podíl. Samotná firma se k dotazu na vlastníky nevyjádřila. V době po prodeji části podílu Pentě byl nicméně jejím spoluvlastníkem Jan Vítek žijící ve Švýcarsku.

Podnikatel Knop-Kostka v minulosti vlastnil přes dvě kyperské firmy podíl v ČD Telematice, který v roce 2014 nabízel Českým drahám za 198 milionů korun. Státní podnik ale vystupoval pasivně, a proto Knop-Kostka prodal svůj podíl společnosti Dial Telecom.

Jeho jméno bylo skloňováno také v polovině devadesátých let, kdy byl zatčen v souvislosti s vyšetřováním zkrachovalé Kreditní banky Plzeň, kterou ovládaly firmy sdružené kolem akciové společnosti Motoinvest. Podle MF Dnes ale Knop-Kostka, patřící do vedení Motoinvestu, nakonec odsouzen nebyl.

Jedno razítko

K zahájení první části stavby na největším brownfieldu v samém centru Prahy pod taktovkou Penty se sekundováním dvou dílčích spoluvlastníků chybí už jen poslední razítko. Skupina počítá s tím, že stavební povolení by mohla získat do konce letošního roku a do dvou let by mohla být první část stavby hotová.

Původně měl na území mezi Masarykovým nádražím a Florencí vzniknout celý administrativní komplex navržený kanceláří zesnulé britské architektky iráckého původu Zahy Hadid. Jak ale informovaly Hospodářské noviny, pod tlakem veřejnosti i pražských politiků se Penta rozhodla velkou část projektu přepracovat. Podle původního plánu by tak měla vzniknout jen jedna z plánovaných budov v ulici Na Florenci.