Zraněné a vykořeněné západní pohraničí se z vyhnání německy mluvících obyvatel nevzpamatovalo ani po třech generacích, odsun je tady na každém kroku vidět dosud. Sudety jsou synonymem regionu, který se potýká s chudobou, frustrací a rozpadlými komunitami. Jenže i tady existují místa, kde jsou místní nadšenci aktivní a dělají něco pro ostatní. A často podceňované Sudety pomáhají celé společnosti. Jen to zdejší lidé mají těžší než ostatní a jejich aktivita má různou podobu: někdo zachraňuje kostel, jiný zřídí malé muzeum, další se modlí, debatuje, dobrovolničí nebo postaví krásný dům.

Nové Sudety. Zraněné pohraničí za sebou pořád táhne odsun Němců, změnit se to snaží hrstka aktivních lidí

Někdy v roce 1984 pomáhal Jiří Kapr svému kamarádovi opravit dům v sudetském pohraničí. Stál na žebříku, když u něj zastavilo auto, vystoupil muž a s německým přízvukem se zeptal: „To je faš dům? Aš se fratime, budete fiset fšichni.“ Než stihl Kapr zareagovat, nasedl do auta a odjel. Ale příhoda mu vrtala v hlavě tak dlouho, že se vypravil do archivů pátrat, komu patřil nejen dům jeho kamaráda, ale i Kaprových rodičů v Nečtinách na Plzeňsku. A zjistil, že v nich bydleli Němci odsunutí po válce.

„Strašně rád bych toho člověka potkal, protože bych mu chtěl poděkovat. Díky němu dělám něco, co mě baví po zbytek života. Pátrám po osudech Němců, kteří tady žili,“ říká Kapr zvučným hlasem uprostřed chátrajícího kostela v sousední Lukové u Manětína. O víkendech tu dělá průvodce, protože do malého kostelíku svatého Jiří míří davy turistů.

Zapomenutou vesničku v Sudetech si v roce 2012 vybral student Západočeské univerzity v Plzni Jakub Hadrava pro svou bakalářskou práci. Do lavic polorozbořeného středověkého kostela s propadlým stropem, kde se poslední mše sloužila v roce 1968, umístil třicet dva přízračných sádrových figurín zahalených do splývavých látek.

Postavy vypadají jako živé, jenže když přijdete blíž, uvidíte prázdné obličeje. Symbolizují duše návštěvníků kostela, kteří museli kvůli politickému rozhodnutí odejít z domovů, kde po generace žili. Němce, kteří stovky let budovali pohraničí a Češi je v duchu kolektivní viny vyhnali. Skulptury jsou proto v lavicích rozmístěné tak, aby si mezi ně mohli při občasných mších živí lidé sednout a aspoň na chvíli tak byly oba národy zase spolu.

Do zapadlé vesničky míří v létě kolem dvou tisíc lidí za víkend. Projedou alejí krásných štíhlých topolů, jaké zůstávají už jen v zapomenutých koutech pohraničí. V letním vedru vyfuní do strmého kopce a postaví se do fronty před kostelem.

Luková se stala populární až v posledních letech, kdy se snímky strašidelných postav bez tváří objevily na internetu a sociálních sítích. Právě turisté by mohli pomoci polorozpadlý kostel zachránit. Na dobrovolném vstupném se za rok vybere kolem sta tisíc korun, na rekonstrukci střechy, chrámové lodě a odvodnění základů přispěl taky stát, kraj a Česko-německý fond budoucnosti. Dosud opravy stály deset milionů korun.

Sudety Zahrnují pohraniční oblasti Československa před válkou většinově osídlené německou menšinou. Podle statistik se v roce 1930 hlásilo k německé národnosti asi 30 procent obyvatel, tedy necelých 3,2 milionu lidí. 300–500 tisíc jich padlo za války na frontě. Do konference vítězných mocností v Postupimi 2. srpna 1945 bylo minimálně 700 tisíc sudetských Němců divoce vyhnáno anebo sami uprchli. Dalších asi 400 tisíc jich bylo vyhnáno při divokém odsunu. Dle údajů společné komise českých a německých historiků při něm zahynulo 19 až 30 tisíc Němců. Počet nezvěstných je odhadován na 200 tisíc. Do 1. listopadu roku 1946 bylo z českých zemí odsunuto celkem 2 170 598 Němců, V roce 1950 se k německé národnosti v Československu přihlásilo pouze 160 tisíc lidí. Zdroj: Wikipedie

