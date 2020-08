Internetová imunita je mýtus minulosti, tvrdí Jourová. Právo napsat cokoli na Facebook není nade vše

Sociální sítě a zejména Facebook se v poslední době dostávají do kleští. Na jedné straně jim kritici vyčítají, že nebojují s nenávistí, na druhé straně pak jakýkoli zákaz bývá vydáván za cenzuru. Narážejí tak na sebe principy svobody slova, dodržování zákonů i potírání nenávisti. Podle odborníků by se hledáním hranic pro veřejnou diskusi neměly zabývat samy soukromé společnosti.

Tomio Okamura si před časem postěžoval, že mu společnost vyhrožuje zablokováním jeho facebookové stránky, což by pro něj bylo velmi omezující. Velká část veřejné komunikace lídra SPD se totiž na Facebooku odehrává, byl by tak ve svých politických aktivitách velmi limitován.

Předseda SPD tudíž přišel s argumentem, že sociální sítě mají být volným prostorem pro vyjadřování různých názorů. A nemá tedy být jejich právem a povinností mazat údajně nevhodné příspěvky. Jeho stránky, na kterých šíří často i útoky proti konkrétním lidem nebo různým skupinám, mu zůstaly. Což nebylo upřímně řečeno příliš překvapivé – sociální síť profily veřejně činných volených zástupců blokuje naprosto minimálně.

To část uživatelů velmi kvituje: podle nich by měla sociální síť zůstat platformou, která slouží svobodné výměně názorů. K tomu se ostatně kloní i sám Facebook. Sám sebe tak chápe a odmítá, že by měl být brán za vydavatele zpráv, které se na něm šíří. Tvrdí, že nemá přímou odpovědnost za sdělení, která kdo zveřejní.

Z pohledu práva je Facebook soukromou společností, která funguje na principu generování zisku. Nejde o platformu, jejímž prvořadým cílem by bylo poskytovat prostor pro vyjádření každého jednotlivce. Pravidla si společnost nastavuje sama – může tedy příspěvky nebo chování, které pravidla porušují, sankcionovat. Například smazáním příspěvku nebo zablokováním účtu.

Facebook není služba, ale byznys

Jenže tyto kroky část veřejnosti chápe jako cenzuru. Zaručená svoboda slova a zákaz cenzury se však vztahují zejména na vztah veřejné moci a jedince. Jde tedy o to, že státu je zakázáno bránit svobodě projevu jednotlivých občanů. Mezi Facebookem a jeho uživateli, kteří dobrovolně souhlasí s dodržováním pravidel při založení svého účtu, je jiný, soukromoprávní vztah.

„Je třeba si připomenout, že nejde o veřejnou službu, ale především o