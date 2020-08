Máma mě škrtila, ale láska k matce dokáže překonat všechno. Každý máme jen jednu, říká Milada Volfová

Šestadvacetiletá Milada Volfová do svých třinácti let doma zažívala peklo. Matka byla závislá na alkoholu, děda jí mlátil hlavou o topení. Tihle dva ji a její o tři roky starší sestru vychovávali. Obě dívky skončily v dětském domově. Když tam Mila své první Vánoce, bylo jí třináct. V šestnácti otěhotněla. Otec dítěte se vypařil. Matka pila dál. O svém vlastním otci, kterého si ani nepamatuje, neví nic. Milada je dnes ale šťastná. S partnerem mají další dvě děti a nejstaršímu Milanovi je teď devět. A žije ve funkční rodině. Žije něco, co jeho máma jako dítě nikdy nezažila.