Notes: Razie na brněnské radnici, nedostatek nakažených v Číně a jedna velká omluva

Prezidentské volby jsem vyhrála já, tvrdí běloruská opoziční kandidátka Cichanouskaja. A chce si o tom popovídat se svým soupeřem, dosavadním prezidentem Lukašenkem. Ten ale na takové rozhovory nemá čas. Odjel za pracujícími a tvrdí, že protesty „ovcí“ řídili po telefonu loutkovodiči mimo jiné z České republiky, píše Petra Procházková v článku o volbách v Bělorusku.

Při protestech proti výsledkům voleb Lukašenkova policie zřejmě zaútočila českými granáty, jejichž vývoz je přitom zakázán. Koupit je ale zároveň může téměř každý, poznamenává Lukáš Prchal.

Protestní akce se konaly v noci na pondělí ve 33 městech, celkem bylo zadrženo přes tři tisíce lidí, mezi nimi i několik novinářů. Nejtvrdší srážky demonstrantů s policií se odehrály v metropoli Minsku. Jak se k surovým zákrokům proti demonstrujícím postavila česká politická scéna? Premiér Babiš i šéf diplomacie Petříček zásah v Bělorusku odsoudili. Kdo mlčel? Prezident Zeman. Je prý na dovolené, objasnil jeho mluvčí reportérkám Hance Mazancové a Petře Procházkové.

Andrej Babiš ale není takhle sdílný pokaždé, zjistil Jan Moláček. Když se premiér a jeho ministři chlubí stavebními projekty, prakticky nikdy se nezmiňují o tom, že na ně významně přispěla EU. Vláda odmítá, že by o evropských penězích mlčela záměrně. Vysvětluje to tím, že na Twitteru na to není prostor.

Policie dnes provedla razii na radnici Brno-střed. Muž, který je obviněn v kauze kupčení s městskými byty, vypověděl, že pomáhal zprostředkovávat privatizace bytů pro vlivné členy ODS, včetně primátorky Markéty Vaňkové či poslance Pavla Blažka. Policie ale zatím nikoho z nich nevyslechla ani neobvinila, upozorňuje Jana Ustohalová.

Reportáž z Rujány: Kvůli koronaviru zažívá Balt jednu z nejlepších sezon. Plno bude až do října. „Začátek srpna se na baltském pobřeží vydařil. Slunečné a velmi teplé počasí, voda má 20 stupňů, a když nefouká vítr, panují na pláži téměř středomořské podmínky,“ píše z místa zpravodaj Pavel Polák.

Většina českých médií dnes zprávám ze světa dává minimální prostor, co se děje mimo český ďolík a jak tam venku vlastně lidé žijí, to se dozvídáme jenom sporadicky, píše ve vynikající eseji Martin Groman. Svět se globalizuje, ale zdejší média ovládá provincionalismus, upozorňuje.

Čína slibuje zachránit svět vakcínou, píše Majda Slezáková, ale chybí jí dvě věci: testovací opice a nakažení lidé. Čína, někdejší ohnisko světové nákazy, dnes koronavirus téměř vymýtila, a žádá proto o pomoc s nemocnými okolní státy. V těch Spojených jich je například dost, stejně jako v Brazílii či Indii.

Co vás čeká zítra v papírovém Enku?:

– Školy budou moci od října zakázat žákům mobilní telefony i o přestávkách

– Jsme advokáti mrtvých. Vraždy bývají banální, říká soudní lékař

– Vyhrála jsem já, tvrdí Běloruska Cichanouskaja. Chce jednat s Lukašenkem

– Prezident Zeman k Bělorusku mlčí. Je na dovolené, vzkázal Hrad

– Čínský zátah na hongkongská média

– Rusnokova vláda bez důvěry otevřela Číně bránu do Evropy

– Festival antického divadla: Šílený Herkules pod mostem a v rytmu rapu

– Komentář: Mentální dědictví komunismu brání debatě, jak to tehdy bylo

– Přehnanou péčí brzdíte vývoj dítěte, říká psycholožka

– Jednání cyklisty Groenewegena bylo za čarou, ale stávají se horší „prasárny“