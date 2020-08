Za necelé tři týdny se do tříd, které byly leckde i půl roku prázdné, vrátí školáci. Přestože ministerstva školství a zdravotnictví zatím školám konkrétní „manuál“, jak ve ztížených podmínkách učit, nedala, někteří ředitelé už nyní sami upravují třídy, studijní programy a připravují se na různé scénáře. Rodiče se mezitím obávají řady nejistot, jež 1. září může přinést.

Návrat do lavic se blíží, ředitelé ruší výlety a rozsazují učitele. Ministerský návod chybí

Rozlehlé chodby pražského Gymnázia Nad Štolou zejí prázdnotou a z kanceláří se ozývají hlasy hrstky zaměstnanců, kteří se připravují na příchod září. Ruch školního roku, kdy mezi učebnami běžně přebíhá na 900 studentů, připomínají jen vyzdobené nástěnky a doplněné dávkovače s dezinfekcí, které tu zůstaly už od jara.

„Zatím se připravujeme na to, že všichni do školy přijdou. Máme hotový rozvrh a budeme muset počkat, co se stane,“ říká ředitelka gymnázia Renata Schejbalová a zároveň předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, jež sdružuje bezmála 300 ředitelů z celé republiky.

Školní rok, který gymnazisty čeká, bude v lecčem jiný. „Už v červnu jsem řekla, že budeme pořádat jen seznamovací a lyžařské kurzy. Všechny jazykové a výměnné pobyty, které běžně děláme, nebudou,“ popisuje ředitelka, jak současná situace zasáhla do plánování. Počítat se podle ní musí také s delším opakováním učiva, které se probíralo s žáky na dálku během jara, a úpravami technického zázemí školy pro případ, že by musela některá z tříd do karantény.

„Protože ve škole nemáme počítače s webkamerou a sluchátky, na jaře jsme učili z domova z notebooků. Teď jsem ale technika poprosila, aby je nainstaloval na počítače v kabinetech. Předpokládám, že kdyby některá třída šla do karantény, učitelé by museli učit online i ze školy,“ dodává Schejbalová, podle níž z ministerstva školství zatím jí ani jiným ředitelům nepřišly žádné pokyny k tomu, co s novým rokem očekávat.

Lavice do podkovy a žádné koncerty

Ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem školství manuál s hygienickými opatřeními a pokyny teprve chystají. Do škol má dorazit v druhé polovině srpna. Podle některých pedagogů je to ale pozdě, a tak