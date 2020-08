Život LGBT+ lidí v Polsku se dramaticky zhoršuje, varuje ředitel Prague Pride. Ministr Petříček situaci pozorně sleduje

V neděli odpoledne se k budově polské ambasády v Praze přiblížilo zhruba dvě stě lidí. Valdštejnskou ulicí prošel dav s duhovými vlajkami a transparenty na podporu aktivistky Małgorzaty Szutowiczové.

Margot, jak bývá aktivistka také označována, zadrželi polští policisté. Čelí obvinění za to, že poničila dodávku, která měla na karoserii homofobní nápisy. Aktivistka na auto nasprejovala heslo „stop bzdurom“ (v překladu „stop hloupostem“). Na některé sochy v polském hlavním městě pak vyvěsila duhové vlajky. Teď sedí ve vazbě, kde má zůstat až dva měsíce, během kterých bude čekat na soud. Hrozí jí několikaleté vězení.

Pouliční protest, při kterém se demonstranti svými těly snažili zabránit odjezdu policejního vozu, ve kterém Margot seděla, policie tvrdě rozehnala a zadržela 48 lidí.

K propuštění aktivistky vyzvala také komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová, která na Twitteru napsala, že „rozhodnutí zadržet ji a umístit na dva měsíce do vazby vysílá velmi neutěšený signál o svobodě slova a právech LGBT lidí v Polsku“.

I call for immediate release of LGBT activist Margot from .@stopbzdurom detained yesterday for blocking an anti-LGBT hate van & putting rainbow flags on #Warsaw monuments.Order to detain her for 2 months sends very chilling signal for #FreedomOfSpeech & #LGBT rights in #Poland

— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) August 8, 2020