Deník z cest: O bezmezné důvěře mezi lidmi z celého světa

Vyrazit na cestu delší než dovolená byl vždycky můj sen. Teď se mi to konečně podařilo. Cestovatelů jako jsme my dva je na světě fůra, ale nikdy jsem nevěděla, jak to udělat, aby mě to nestálo peníze, které nemám. Nejdříve musela na cesty tedy vyrazit kamarádka, která mi doporučila platformu Workaway. Celosvětová databáze čítá tisíce hostitelů a ještě větší počet dobrodruhů.

Systém je jednoduchý. Zaplatíte pár stovek a založíte si profil, kde popíšete, co děláte, co umíte, co chcete. Stejně se do databáze registrují lidé, kteří chtějí pomoct a poznat lidi z jiných zemí. I oni napíšou pár řádek o sobě, co od cestovatelů očekávají a s čím potřebují pomoct.

Z Prahy jsme se domluvili s prvními důvěřivci. Věděli o nás,