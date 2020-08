Rodiče se jim zabili v autě. Aby je nedali do dětského domova, žili tři nezletilí bratři z Prahy tajně sami

Rodiče tří synů letos tragicky zemřeli při autonehodě. V pražském bytě po nich zůstali sedmiletý, desetiletý a šestnáctiletý syn. Ten se rozhodl o bratry postarat do doby, než bude plnoletý, aby si je mohl vzít do péče. Úřady na ně i kvůli pandemii nepřišly.

O tom, že jejich rodiče jsou mrtví, se tři bratři dozvěděli od policistů, kteří jim na jaře přišli tragickou nehodu domů oznámit. Nejstaršímu z chlapců v té době bylo necelých sedmnáct let, druhým dvěma je dnes deset a sedm. Policisté dětem řekli, že jejich rodiče měli autonehodu, kterou nezavinili, a oba při ní zemřeli.

Když za sebou policisté zavřeli dveře, nejstarší ze tří sirotků netušil, co bude dělat. Věděl jen, co nechce dopustit: aby se o nich dozvěděly úřady, bratry rozdělily a ti putovali do dětského domova. Chlapci neměli ani širší rodinu, která by na jejich osamění upozornila úřady. Matka rodinu neměla, otec se s tou svojí nestýkal.

Byla pandemie, do škol se nechodilo a to jim skrývání usnadnilo.

Nejstarší bratr v té době pracoval na brigádě v rychlém občerstvení. Částečný úvazek si rychle změnit na plný, přestal se věnovat škole a vydělával peníze na složenky, které jim domů chodily. Všechny peníze, které doma našel, věnoval na kremaci a pohřeb rodičů. V pohřebním ústavu nikdo nechtěl vidět průkaz totožnosti, a když se dětí pracovníci pohřebního ústavu před pohřbem zeptali, zda jsou sami, chlapec jim řekl, že nikdo jiný nepřijde.

K účtům rodičů neměli přístup, a tak peníze brzy došly. Chlapec si proto v práci schoval nějaké jídlo, aby ho vzal bratrům s sebou. Jenže se na to přišlo.

V záplavě tragických událostí měl v tu chvílí větší štěstí, než tušil. Jeho kolega z práce byl synem pěstounky Evy Ptáčkové. Té o krádeži jídla doma vyprávěl. Ani jednomu z nich se nezdálo, proč by sedmnáctiletý kluk kradl v rychlém občerstvení jídlo. „Napadlo nás, že ho asi někdo vydírá. A tak