U Slovinců zkusíme prosadit benevolenci, říká náměstek ministra. O karanténě pro Čechy se dozvěděl hodinu před půlnocí

Slovinsko ztížilo vstup Čechů na jejich území. Co to znamená pro lidi, kteří tam mají zaplacenou dovolenou?

Lidé, kteří si dovolenou objednali do 6. srpna, ji tam mohou strávit. Ale pouze s negativním testem, který nesmí být starší než 36 hodin. A jsou otázky, jakou formu ten test musí mít. Některé hygienické stanice dávají výsledky formou SMS nebo e-mailu a nám se ještě nepodařilo ze slovinské strany zjistit, jestli jsou pro ně přijatelné. Ale pracujeme na tom.

Povinnost prokázat se testem platí od půlnoci z 6. srpna na dnešek a my jsme se o tom dozvěděli v jedenáct hodin večer. Informovali jsme hned cestovní kanceláře, aby o tom věděly, ale jsme na tom stejně jako veřejnost. Dozvěděli jsme se to včera velmi pozdě večer a z médií. Slovinská strana nám ani nedala vědět, probíhalo to vlastně stejně jako před měsícem a půl. Teď obešleme slovinskou stranu s diplomatickou nótou, kde vyjádříme nespokojenost s tímto postupem.

Existuje nějaký stoprocentní test, který slovinská strana uzná?

Ano, je to ten klasický výsledek testování od lékaře i s razítkem. To by Slovinci vzali. Máme zprávy, že v těchto hodinách jsou velice benevolentní i na hraničních přechodech, protože si uvědomují, že to udělali velmi rychle. Už se nám za to i neformálně omlouvali. Jejich benevolence by mohla ještě chvíli trvat, ale také se to může velice rychle změnit. Doufám ale, že budou akceptovat i výsledky testů ve formě SMS zprávy nebo i e-mailu.

Co mají dělat lidé, kteří do Slovinska odjeli ve čtvrtek v noci nebo v pátek velice brzy ráno a testy nemají?

Lidem, kteří mají na hraničních přechodem problémy, doporučuji