Notes: Zkorumpovaní viníci v Bejrútu jako v Černobylu. Nový prezident v Bělorusku? Až naprší a uschne

Dnes spouštíme velký seriál o suchu v Česku a ve světě, jehož hlavní autorkou je Adéla Skoupá a editorem Michael Švec. Čekají vás dvě desítky dílů, v nichž se podíváme z různých úhlů a očima odborníků i nadšenců na to, jaké jsou příčiny sucha, jak vypadají prognózy a co může proti suchu udělat společnost, co politici a co třeba každý z nás.

V prvním velkém „suchém“ rozhovoru Adéla ždímá do poslední kapky bioklimatologa Zdeňka Žaluda. Proč hojné deště problém se suchem nevyřešily? Jak to, že po extrémním suchu často přicházejí povodně? V čem je současné sucho výjimečné? A víte, co je medardovská cirkulace?

V online zpravodajství téměř Minutu po minutě také sledujeme další dění v Bejrútu, kde zasahuje také český hasičský záchranný tým. Počet potvrzených obětí středečního výbuchu vzrostl na 154, přes sto lidí je v kritickém stavu.

Reportér Mirek Tóda z bratrského slovenského Denníka N píše ve své analýze, že libanonští lídři věděli, že Bejrút může vyletět do povětří, ale nikdo nic neudělal. Přirovnává tudíž (společně s magazínem Foreign Policy) ničivou explozi ke katastrofě v Černobylu, neboť za oběma tragédiemi stojí nekompetentní a zkorumpovaná elita.

V našem online zpravodajství najdete také aktualizovanou koronavirovou statistiku a vývoj šíření nemoci doma, ve světě či sčítání dopadů, ale také nová opatření.

Například ve Slovinsku.

Tato nádherná země se stala v posledních letech oblíbenou dovolenkovou destinací mnoha Čechů, ode dnešní půlnoci jim však slovinské úřady výrazně ztížily – kvůli narůstajícímu počtu pozitivně testovaných lidí u nás – podmínky pro vstup na své území. Pokud jste na cestě nebo se do Slovinska chystáte, přečtěte si rozhovor Báry Janákové s náměstkem ministra zahraničí.

Příprava na volby v Bělorusku

V neděli se v Bělorusku volí prezident. Reportérka a expertka na země bývalého Sovětského svazu Petra Procházková bude volby sledovat bedlivě, ale zpovzdálí. Deník N totiž nezískal pro referování o prezidentském hlasování přímo z místa novinářskou akreditaci.

„Obraceli jsme se na ambasádu, požádali řádně a včas, ale prý to řeší komise, která zrovna teď – náhodou! – nezasedá. Měli na to ze zákona dvacet dnů. A nic. Sami porušují zákony, které vytvořili,“ popisuje Petra Procházková proces, který na konkrétní „drobnosti“ ilustruje to, co se v Bělorusku děje ve velkém, tedy potlačování svobodného šíření informací nebo zatýkání aktivistů, novinářů, bloggerů nebo lidí kolem opozičních kandidátů.

„Ale kdyby se dělo něco velkýho, vyrazíme s Gabem (Gabrielem Kuchtou, fotografem) akreditace neakreditace. Jen pak budeme muset do karantény, ale kdyby byla revoluce, tak půjdu třeba i do karantény,“ směje se Petra s reportérskými plamínky v očích.

Kontext s kulturou

Dnes začíná Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Koronakrize ji posunula a zkrátila, ale „na pestrosti programu virus žádnou viditelnou stopu nezanechal“, píše Vojtěch Rynda a provede čtenářem tím hlavním, co organizátoři naplánovali.

Nad poslechem nového alba Boba Dylana píše své dojmy, rozebírá narážky a odkazy v textech písní (Dylan v nich skládá hold svým vzorům i souputníkům, ale taky je pošťuchuje a glosuje) spolupracovník redakce Tomáš Polívka a zasazuje písně do kontextu tvorby pana Roberta Zimmermana . Zdá se, že se tohle album zase povedlo. A nad spekulacemi, že se písničkář tímto albem loučí, mávne autor rukou: „To se spekulovalo už i u minulé desky.“ Dylan je „kousavý a poetický“ jako ve svých vrcholných dílech.

Ve víkendové příloze Kontext pokračuje seriál Příběhy moderní novinařiny. V dalším díle kolega Kirill Šceblykin představuje Ta-Nehisi Coatese, nejoceňovanějšího afroamerického intelektuála současnosti, jehož hvězdným chvílím však předcházela sedmiletka sériového novinářského neúspěchu, jeden (jak se říká) fuck-up za druhým. Než přišel zlom… K tomuto textu se také váže další kvízová otázka naší prázdninové soutěže.

Meteorologové varují, že víkend bude na mnoha místech v republice horký, s teplotami překračujícími třicet stupňů Celsia. Připravte si tedy lahve s vodou, pokrývky hlavy a silné ochranné krémy a užijte si krásnou (pro mnohé prázdninovou) sobotu a neděli a občas se někde v chládku mrkněte na tabletu nebo v mobilu na naše stránky, budeme za vás ve střehu.

Za celou redakci se loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.