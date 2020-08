Notes: Proti Lukašenkovi se spikl celý svět. A jsme zase blíže k cestě na Mars

Co dnešek přinesl, si do Notesu poznamenal Adam Hecl.

Do prezidentských voleb v Bělorusku zbývají tři dny. Prezident Lukašenko předvádí psí kousky jako vždy předtím: objíždí vesnice, chodí na jatka i pole, chlubí se tím, co všechno o farmaření ví. Ví ale také to, že mu dochází dech. Od Minsku se pomalu odvrací dlouholetý spojenec Moskva a pnutí vyvrcholilo 29. července poté, co nechal Lukašenko zadržet třiatřicet ruských žoldnéřů. A teď se běloruský prezident snaží čím dál tím víc ukázat, jak samostatný on (a potažmo celá země) vlastně je. Má to ale několik ale.

Nečekaně se proti němu spojila opozice a začaly se bouřit i ženy těch, které prezident, který je u moci už šest volebních období, nechal zavřít do vězení. „Probíhá hybridní válka proti Bělorusku a my musíme očekávat špinavosti ze všech stran,“ říkal například Lukašenko a přitom plival jed jak na Východ, tak na Západ. Jako by se celý svět spikl proti němu. Nepřipomíná vám to něco?

Jak upozorňuje ve svém textu Petra Procházková, Bělorusko bylo a pořád je v silném područí Ruska. Pokud Lukašenko volební neděli politicky přežije, je to spíš proto, že za něj Putin nenašel vhodnou náhradu.

Zákon na závodní trať nedosáhne

Včerejší cyklistický závod Kolem Polska (Tour de Pologne) potkala nešťastná událost, když těsně před cílovou čárou první etapy natlačil závodník Dylan Groenewegen druhého na bariéru. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec Fabio Jakobsen ztratil dech a lékaři ho museli uvést do umělého spánku. Šéf Jakobsenova týmu se poté nechal slyšet, že by za to měl jít Groenewegen do vězení. Právě v tom je ale kámen úrazu. Na dráze totiž neplatí běžná pravidla silniční dopravy, nýbrž pravidla Mezinárodní cyklistické unie, podle kterých se závodí.

Jak ale v rozhovoru s kolegou Davidem Janeczkem říká bývalý cyklista Lubor Tesař, i tak se tento případ vzhledem ke své závažnosti může dostat k civilnímu soudu. Možná nás tedy čeká precedens pro další podobné případy.

Pokud se vám ze záběrů z nehody udělalo mdlo a radši než na kolo půjdete běhat, inspirací vám může být další Davidův rozhovor. Tentokrát s ultramaratoncem a autorem knihy Běžecká bible Milošem Škorpilem.

A pokud půjdete běhat na Jaroměřicku, zbystřete u zastávek, lamp a kandelábrů. Tamní buňka Trikolóry tam nechala bez vědomí vedení strany v oblasti vyvěsit plakáty s Karlem Schwarzenbergem a kosovským prezidentem Hashimem Thaçim. Ten byl před nedávnem prokurátorem haagského tribunálu obviněn z válečných zločinů. Na plakátech stojí nápis „Vrah a jeho poskok“. Sám čestný předseda TOP 09 se k celé věci ale staví stoicky. O podivné guerillové akci píše Bára Janáková.

A o samotném předsedovi Trikolóry, Václavu Klausovi mladším, a jeho ostrovtipu píše ve svém komentáři i Jan Moláček. Klaus totiž uctil den památky obětí romského holokaustu tím, že sdílel na Facebooku rasistický vtip namířený proti Romům, načež později řekl, že ho vůbec nenapadlo, že by mohlo jít o Roma. O falešné barvosleposti, hypertrofovaném barvocitu a o „všech životech, na kterých záleží“, ale vlastně ne tak úplně, se už dočtete více ve zmíněném komentáři.

Čekal jsem, že v tomto roce už budeme mít létající auta. Místo toho máme Klause mladšího a žijí mezi námi lidé, kteří si myslí, že je Země placatá. Ale útěchou může být, že jsme zase o něco blíže cestě na Mars. I když to po včerejším testu tak vypadat nemusí. Společnost SpaceX se totiž snaží dál osekat náklady nutné k tomu vyslat na Mars lidskou posádku, ale hlavně suroviny a zařízení nutné k přežití. A to, co vypadalo jako splašené farmářské silo, bylo opravdu prototypem nové rakety od firmy Elona Muska. V čem je tento test revoluční, píše Petr Brož.

A smutné výročí na konec: byly doby, kdy cílem nebyl Mars. A právě dneškem si připomínáme 75 let od svržení atomové bomby na japonské město Hirošima, při kterém zemřelo okolo sta tisíc lidí. Událost připomíná například BBC.

Příjemný čtvrteční večer vám přeje Adam Hecl.