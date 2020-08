Letadlo do Bejrútu nenabídli, viní hasiči vojáky. Žádost nepřišla a zavolat nestačí, tvrdí armáda

Létající muzeum, rozbitá letadla. Ministr vnitra Jan Hamáček se na sociálních sítích pustil do nebývalé kritiky armády. Do ráže se dostal poté, co se objevila kritika, že záchranáři do Bejrútu odletěli boeingem soukromé společnosti Smartwings. Hasiči uvedli, že jim armáda letoun nenabídla, podle dostupných informací o něj ale ani oficiálně nepožádali.