Psí čich je dokonalý a zatím nenahraditelný, technika je jen podpůrný prostředek, říká záchranářka

Co se děje, když psovod dorazí na místo zásahu?

Zásah má vždy svého velitele, u nás to bývají hasiči, u těch větších akcí to jsou vojáci nebo policie. Psovod se s nimi musí domluvit na základních věcech, například zda se očekávají zranění lidé nebo bude místo prohledávat jen pro kontrolu. Pes se zapojuje do zásahu co nejdříve, aby mohl místo rychle prohledat.

Jak vypadá samotný zásah?

Většinou je všude okolo spousta lidí, ať už hasiči, armáda nebo novináři. Pro psovoda je důležité, aby měl pes možnost zachytit pach zavalených lidí, takže se domlouvá s velitelem, aby mu danou plochu co nejvíc od lidí vyklidil, a jejich pach tak neztěžoval psovi práci. Pokud v sutinách ucítí zavaleného člověka, místo značí štěkáním a člověka začnou vyprošťovat záchranáři. Někdy se ho snaží pes sám vyhrabat, pokud ho cítí blízko.

Vymezené místo tedy kontroluje jediný pes?

Psovodi se na jednom místě obvykle střídají, prohledané místo kontroluje druhý a ještě třetí pes. Pokud žádný nereaguje a místo se zdá být čisté jako takové, pokračuje se dál. Po zemětřeseních bývají zasažené obrovské prostory, takže se většinou rozdělí na úseky tak, aby v nich dva nebo tři psovodi zvládli pracovat.

Jak spolehlivě pes přeživší v sutinách najde?

Pokud místo není neprodyšné a má možnost zachytit pach, nestává se, že by člověka minul. Já tu práci dělám třicet let a setkala jsem se s jedním případem, kde pes nikoho nevypátral, ačkoliv se pak našlo