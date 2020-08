Možná se zdá, že mi nic není, ale přijdu domů, odložím si prs a vlasy – a člověk vypadá jinak

Před měsícem jste slavila 32 let. Jaká byla oslava?

Hodně emotivní. Procházela jsem si těžkým obdobím. Dva týdny před oslavou jsem podstoupila první chemoterapii. Její negativní účinky jsou různé a patří mezi ně také vypadávání vlasů. V koutku duše jsem si myslela, že budu v tom procentu, které o vlasy nepřijde. Ale nebyla jsem a vlasy mi začaly padat. Zprvu jen trochu a ustálilo se to. Den před oslavou, byl to pátek, jsem sportovala a už jsem viděla, že mám o hodně řidší vlasy. Doufala jsem, že to ještě jeden den vydrží. Oslava byla u rodičů, zatelefonovala jsem kamarádce, aby pro jistotu vzala strojek. Měla u nás přespat, tak jsem si řekla, že v neděli, po oslavě, mi asi oholí hlavu.

Vydržely?

Ne. V sobotu jsem se vzbudila, připravovala jsem oslavu. Asi hodinu před začátkem jsem se šla osprchovat a začala si mýt vlasy. Tehdy mi začaly vypadávat celé chomáče a na hlavě mi zbyly lysiny. Celé moje tělo bylo pokryto vypadanými vlasy. Člověk se může připravit na to, že asi přijde o vlasy, ale když se to reálně začne dít, je to obrovský šok. Bylo to hodně traumatizující. V té chvíli jsem se zhroutila. Začala jsem křičet na sestru, ať za mnou přijde. Nevěděla jsem, co mám dělat. Řekla mi, že půjde do Bratislavy, vyzvedne mi paruku a že vlasy musíme oholit. Paruku se mi povedlo získat zdarma prostřednictvím projektu Vystrihaj sa, Slovensko. Lidé přes tento projekt darují své vlasy.

Jak jste přijala, že si budete muset oholit hlavu?

Ještě jsem bojovala. Říkala jsem si, že na tu oslavu to ještě musí vydržet. Že to ještě vyfoukám a natočím. Snažila jsem se, ale nešlo to, protože ať jsem udělala cokoliv, výsledkem bylo, že mi zbyl obrovský chomáč vlasů v ruce. Pořád to padalo. Zavolala jsem kamarádce, ať vezme strojek, že to oholíme. Přišla i s mojí sestrou a šly jsme holit hlavu. Sbírala jsem odvahu a vtom přišli další přátelé na oslavu. Sestra jim vysvětlila, co se děje. Kamarádka mi ustřihla vlasy a začaly mi holit hlavu. Kolem mě bylo několik mých přátel, kteří přišli na oslavu.

Jaké to pro vás bylo, že byli s vámi?

Nakonec jsem byla ráda, že tam byli. Bylo to vtipné. Dokážu si ze sebe udělat srandu. Současně s tím, jak mě holily, jsem vyprávěla vtipy, takže také oni to pojali jako něco zábavného. Smála jsem se, že asi nečekali, že hlavním programem oslavy bude holení hlavy. Do toho přicházeli další kamarádi a pro všechny to byla terapie šokem. Oholily mě, zvládala jsem to docela v pohodě. Potom jsem šla do koupelny, kde jsem se podívala do zrcadla a znovu se zhroutila. Teprve tehdy si člověk uvědomí, že se s ním něco děje. Když mi vzali prs, bylo to traumatizující, zejména po fyzické stránce. Ale přijít o vlasy bylo něco úplně jiného. Byl to jiný typ bolesti, emoční. Další moment, kdy jsem si uvědomila, že jsem skutečně nemocná, že to nekončí pouze odstraněním prsu.

Cítila jsem, jako bych přestala mít ve svém životě věci pod kontrolou. Měla jsem pocit, že to, co mě čeká, je pořád přede mnou a vůbec to nevypadá na procházku růžovou zahradou. A tak jsem si nasadila paruku a všechny, kdo přišli, jsem vítala v paruce, s pláčem a smíchem. Kamarádky se mnou plakaly, já jsem plakala, potom jsme se radovaly. Emoce se měnily. Ale byla jsem ráda, že celý den strávily se mnou, že si tím prošly. Dodalo mi to víc odvahy jít druhý den do práce s novými vlasy.

Čím to je, že pro mnoho žen je právě ztráta vlasů moment, kdy si uvědomí, že jsou nemocné?

Jak se říká, vlasy – koruna krásy. Vlasy symbolizují ženskost, jsou součástí naší identity. Stačí si prolistovat dámský časopis, kolik reklam a článků je na téma zdravých a krásných vlasů. Stejně tak když jdete ke kadeřníkovi a špatně vás obarví nebo ostříhá, rozpláčete se. Ale když vám začnou vlasy padat, je to ještě něco víc. Začnete si uvědomovat, že se s vámi něco děje. Vidíte se v zrcadle a je tam úplně jiný člověk. Nemáte prs, nemáte vlasy, vaše sebevědomí se propadne někam pod suterén. Bylo to pro mě hodně náročné.

Když o tom dnes mluvíte, usmíváte se. Také vaše statusy na sociálních sítích jsou pozitivní, i když jste psala, že poté, kdy jste se dozvěděla o své diagnóze, jste se zhroutila a neměla jste nejčistší myšlenky. Už jste to v sobě zpracovala?

Právě i způsob, jakým jsem se o své nemoci dozvěděla, přispěl k tomu, že jsem tomu sama nevěřila. Říkala jsem si, že to nemůže být pravda, že mám rakovinu. Začalo to tím, že jsem si našla v prsu bulku. Lékař mě poslal na magnetickou rezonanci. Po ní mi napsal, abych se u něj zastavila. Nemohla jsem přijít osobně, jelikož jsem se vrátila z dovolené a byla jsem na 14 dní v karanténě. Tak mi zatelefonoval a řekl mi, že