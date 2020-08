Mokřady ani panika sucho nevyřeší. Teď nás nejspíš čekají povodňové roky, říká šéf ČHMÚ

Začátkem května jste na Primě CNN řekl, že momentálně je v Česku takové sucho, jako kdyby rok nepršelo. Jak je situace teď? Napršelo za tři měsíce dost, aby se roční nedostatek vláhy umenšil?

Určitě nenapršelo tolik, aby se dohnal roční deficit. Na většině území ale napadlo víc, než je dlouhodobý normál, takže se nedostatek mírně zmenšil. Po pěti letech, kdy se neustále zvětšoval, konečně přišlo období, kdy je tomu naopak.

Teď mluvíme jak o půdní vláze, tak o takzvaném hydrologickém suchu, které se projevuje v řekách či nádržích?

Mluvíme obecně o srážkách, protože na území České republiky se k vodě nedostaneme jinak, než že nám spadne z nebe. Od toho se odvíjí i půdní vlhkost, průtoky v tocích nebo hladiny podzemních vod. Je to provázané – v létě jsou průtoky řek tvořené víceméně jen výrony podzemních vod.

Máme tedy za sebou zhruba pětiletou epizodu sucha – čeká nás teď vlhčí období?

Tak jednoznačně se to říct nedá. Jsem rád, že po dlouhé době můžeme konečně zažít typické středoevropské léto. To se vyznačuje třeba tím, že tropické teploty nastávají zcela výjimečně – včera byl pátý tropický den v roce (29. 7., naměřeno alespoň na jedné stanici, pozn. red.), loni touto dobou jsme jich za sebou měli už dvacet.

Tropický den byl letos v červenci alespoň na jedné stanici ČHMÚ zaznamenán pouze v devíti dnech, zatímco loni v tomto měsíci to bylo 15 dní. V červenci roku 2018 dokonce 21 dní. Za červen a červenec bylo letos na našem území zaznamenáno celkem 12 tropických dní, loni jich bylo 35.

Konečně máme takové léto, jaké by mělo být. Byť to v dubnu vypadalo, že se bude opakovat situace z předchozích let – prudký nástup jara s vysokými teplotami a s velmi malým množstvím srážek v porovnání s dlouhodobým normálem, naštěstí přišel srážkově nadnormální květen a červen. Jen v červnu spadl zhruba dvojnásobek dlouhodobého normálu na českém území.

Jak dlouho může vlhká epizoda vydržet?

Je léto, kdy velmi významnou roli hraje výpar z povrchu země a to, co odsaje vegetace. Velká část z toho, co v létě naprší, se odpaří. Některé nádrže se ale doplnily, stejně jako mělké zvodně podzemních vod. Pomoct nám může srážkově vydatná zima, pokud možno v podobě sněhu. Tedy když bude sněžit i ve středních a nižších polohách a sníh tam zůstane ležet.

Tyto faktory nám mohou se suchem významně pomoci. Ale když nenaprší a nenasněží, žádná opatření v krajině nám proti suchu nepomůžou. Voda k nám jinak než z oblaků nepřijde.

A to taky nemáme šanci nijak ovlivnit.

Ne, jsme jedna z mála zemí, kam žádná voda nepřitéká. U nás všechny toky pramení.

Kdyby se například zavodnila Mostecká pánev nebo bychom měli více vodních ploch či lesů, přineslo by to větší množství srážek?

Ne. Lesní porosty nebo velké vodní plochy mají vliv nanejvýš na mikroklima daného území – to znamená, že se tam třeba ráno častěji vyskytují mlhy. Vůbec ale neovlivňují srážkové úhrny.

Studie výskytu četnosti srážek podle intenzity dokonce zjistila, že na území Česka jsou tři místa, kde se výrazně častěji vyskytují srážky do jedné desetiny milimetru. Byla to vojenská území Ralsko, Boletice u Českých Budějovic a Oderské vrchy. Jsou zalesněná, zatravněná a vyskytuje se tam víc těchto zanedbatelných srážek – to znamená, že jsou tam běžněji mlhy. Ale u klasických srážek nebyl od okolních území žádný rozdíl. Je tam tedy vlhčeji, jsou tam příjemnější rána, ale i kdybychom zaplavili celé Česko, nebude to mít na srážky vliv. Hlavní přísun srážek je v mnohem větších měřítkách a nejvíc vody ve vzduchu k nám „přiletí“ z oceánu.

Když se podíváme na aktuální mapy na portálu Intersucho.cz, který čerpá z vašich dat, vidíme, že půdní sucho přetrvává na jižní Moravě, Rakovnicku…

Situace rozhodně není tak dramatická, jak se může zdát na portálu Intersucho. To je jen věc barevného škálování. Čím uděláte stupnici v teplejších, červenějších barvách, tím tragičtěji vypadá. A tím víc to některé novináře zajímá, protože je to dostatečně katastrofální zpráva. My v ČHMÚ se nesnažíme jít touto cestou, používáme standardizované barevné škály.

. „Inspirací pro barevnou škálu je monitoring sucha z United State Drought monitor , jednoho z nejprestižnějších pracovišť zabývající se suchem, s nímž tým Intersucho spolupracuje skoro 20 let. Tento semafor a jeho škála barev je standardem i v jiných zemích, například v Kanadě, Mexiku či Brazílii a také v Evropském systému sledování sucha. V našem případě má každý barevný odstín přesné statisticky podložené časoprostorové vyobrazení vycházející ze srovnání s odchylkou půdní vlhkosti od průměru 1961–2010,“ říkají Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud z týmu Intersucho

Jak se ale bude vyvíjet situace v oblastech, kde sucho i přes vydatné deště přetrvává? Hrozí tam další epizody sucha?

Byla to vždy vůči okolní krajině relativně sušší území. Je to dané tvarem zemského povrchu – v případě Žatecka srážkovým stínem Krušných hor, na jižní Moravě je to nízkou nadmořskou výškou i tím, že půda a podloží mají takové složení, že se voda okamžitě zasákne a půdní vrstva vyschne.

Předpokládá se, že tyto lokality budou z pohledu sucha vždycky nejhorší. A je jen otázkou, co to „nejhorší“ bude v budoucnu znamenat v porovnání s dneškem. Tedy o kolik déle tam půdní sucho bude trvat, do jaké hloubky půjde. Ale nedá se očekávat, že by se to změnilo k lepšímu, bude to naopak.

Zmiňoval jste výpar: kvůli změně klimatu se zvyšuje průměrná teplota, ale nemění se množství srážek. Bude tedy právě výpar rozhodující faktor?

Výpar je naprosto klíčová záležitost. Můžeme nakrásně vymýšlet nejrůznější opatření v krajině, budovat mokřady, ale jediný efekt – když pominu zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů – bude to, že otevřeme větší plochu hladiny k výparu. Stavění mokřadů má tedy přesně opačný efekt na hydrologickou bilanci, než když voda zůstane pod povrchem, kde nemá příležitost se vypařovat.

Vezměte si, jak dopadlo Aralské jezero – je v podstatě kompletně vyschlé. Když na řekách dělali kaskádu nádrží, plocha výparu se natolik zvětšila, že veškerá voda se vypaří ještě předtím, než do něj doteče. Čím víc tedy budeme dělat otevřených ploch, tím víc vody v krajině ubude.

Netvoříme náhodou mokřady a remízky právě proto, aby se ozdravila zemědělská krajina a dokázala zadržet vodu?

To všichni opakují jako mantru. Mě by zajímalo, jak mokřady vodu zachytí. Stejně tak všichni opakují, že stromy zachytávají vodu. Jak to dělají?

Přijímají ji a pak ji vypařují do okolí.

Berou si ji kořeny ze zvodní, nacucnou ji a vypaří ji.

A tím ochlazují okolí.

Spíš jejich stín způsobuje pocit, že je chladněji. Proč myslíte, že u starých chalup zpravidla stojí velikánský strom?

Aby mohli lidé odpočívat ve stínu?

Určitě taky. Ale uvědomte si, že neměli hromosvody a s vysokým stromem riskovali zásah blesku. Vysazovali je proto, že jim